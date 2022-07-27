日本發明讓飯菜變鹹的「電筷子」　減少吃鹽美味不減！低鈉飲食者的福音來啦

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大部分的人每日攝取的鹽分都超過了正常水平，世界衛生組織統計，如果全世界將鹽的攝取量減少到每天少於5克，每年可能有250萬人的死亡是可以預防的。
明治大學的專家表示，平時通過低鈉飲食減鹽，是無法達到世衛的標準的，而使用這雙電筷子吃飯，可以成功減少30%左右的攝取量，那麼就不再需要通過減鹽犧牲口感，「這是有史以來，第一次有人把電波刺激，當成一種節食工具來做實驗。」
這款電筷子，由明治大學和日本食物和飲料品牌麒麟發起研究，早期就有研究表明，將舌頭暴露在微弱的電流下可以影響構成氯化鈉的帶電離子，從而抑制或增強鹹味以及其他味道，屬於一種「虛擬味道」。
研究團隊設置了一種最能夠刺激鹹味的電波，召集31個進行低鈉飲食的實驗者，分別品嚐兩種不同鹹度的鹽水樣品。最後，實驗者認為兩種樣品的鹹度是一樣的，儘管實際上兩個樣品的鹽分相差40%之多！
另外，他們還嘗試了低鈉味增湯，在電波的刺激下他們認為「湯的味道和口感更好」，可見電波也有利於刺激味蕾。
80%的參與者認為只要好吃又能減鹽，自己願意每天忍受電波刺激。研究團隊也表示，他們的目標是多多開發這種「電筷子」讓人們可以在日常使用，幫助那些低鈉飲食的人群找回美味的味道。
「相信未來，會有更多虛擬味道出現，不管是食物還是飲料，也有可能會出現傳統飲食中不曾存在的新味道」專家表示。
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