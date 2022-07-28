響應世界肝炎日！台灣力拼C肝微根除　找出11萬潛在患者

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肝基會總執行長楊培銘指出，肝基會多年來倡議B、C肝篩檢，除了在各地舉辦免費篩檢活動之外，也知道欲找出近11萬C肝病人只能一步一腳印，踏實去做。根據過去多年的經驗，台灣全國B、C肝篩檢涵蓋率目前僅50％，所餘50％其實是相對不容易。非營利組織經費有限，所以必須有效的加以運用，在C肝高盛行區做篩檢，效益較佳。C肝辦公室根據七項指標，估算全國368個市區鄉鎮之C肝風險潛勢等級，第7級為最高風險地區，共有5鄉鎮，苗栗縣苑裡鎮就是其中之一。
肝基會與苗栗縣衛生局多年密切合作，共同推動B、C肝防治，發現苑裡鎮內區（靠山10個里）是高盛行區的高盛行區，其盛行率平均達20％，遠高於外區（靠海的15個里）的5％。這些地區的C肝病人9成以上年齡大於50歲。因此，選定苑裡鎮內區啟動微根除行動。在內區10個里中，先挑出石鎮里和蕉埔里，結合醫政和社政，確定尚未接受過B、C肝篩檢之名單，再由衛生所同仁各別以電話聯絡，確定在籍在戶且願意接受抽血篩檢者，再各別以不同的方式完成抽血動作。
楊培銘說，肝基會從107年開始採取精準篩檢，針對C肝高風險族群，進行全里普篩，但50歲以上居民至今仍有兩百多人就是不想出來參與篩檢活動。後來地方衛生局針對篩檢出來的C肝病人進行追蹤也不斷卡關，醫療機構難以配合，民眾不願主動出來治療。面對這些關卡，肝基會設法了解民眾不願出門的原因，我們就募款鼓勵醫療機構積極治療病人，提供偏鄉民眾醫療補助，若病人住太遠也會提供交通費補助。
楊培銘指出，肝癌的發生與台灣B肝、C肝的高盛行率有關，肝癌發生原因之比重也隨著時代不斷變化，肝癌在早期約有八至九成病患是因B型肝炎、一至兩成是C型肝炎所致； 2022年7月24日肝基會結合世界肝炎日，全台灣北、中、南、東16家醫療院所同步免費腹部超音波活動，這次總共有3205名受檢者，檢查有異常者高達2654人(82.8%)。其中82位疑似有肝癌或性質不明肝腫瘤，有6位肝硬化，有290人為肝實質病變，另有705人為良性肝腫瘤。值得注意的是，有1833位受檢民眾有脂肪肝，比率高達 57.2%。此次全台腹超檢查，台大雲林分院對報名資格限制「身體質量指數(BMI)」需大於(含)27，結果有脂肪肝的比率高達72%，顯示肥胖與脂肪肝有密切關係。
苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙表示，107年C肝辦公室將苑裡鎮列為C肝7級之高風險鄉鎮。從108年開始結合肝基會資源，於苑裡鎮內區辦理肝炎篩檢活動，立即動員在地資源，從鎮長、議員、里長及衛生所、在地醫療(苑裡李綜合醫院)，無不卯足全力積極宣導與參與，走遍大街小巷，截至111年3月底已篩檢6629人，C肝陽性824人(陽性率12.43%)，其中發現369人具有病毒量，334人加入治療 (治療率90.51%)。結合在地醫療進行後續追蹤與治療，期望此次的石鎮和蕉埔里微根除示範，能有積極成效，讓苑裡從C肝高風險地區除名，一起為2025消除C肝而努力。