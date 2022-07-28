30出頭就洗腎？ 頻尿、高血壓當心「多囊腎」！ 醫師：用藥愈早愈好

全台洗腎人口逾9萬人，盛行率為全球第一，也因此台灣被冠上「洗腎王國」的稱號。國內接受透析治療者雖以長者居多，但不少青壯年族群也因為「多囊腎」而面臨年輕就洗腎的風險。所幸，今日已有可延緩洗腎時間的多囊腎口服藥物問世，有望幫助患者奪回人生主導權，避免事業衝刺期因為洗腎而阻礙重重，人生留下遺憾。
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掌握黃金五大症狀 及早揪出多囊腎
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師表示，多囊腎為一種遺傳疾病，只要父母有一人罹病其遺傳率約為50%。患者在出生時腎臟就可能有小小的囊腫，但因為囊腫太小難以察覺。不過，當患者邁入30-40歲時，囊腫可能進入快速成長期，患者的腎臟會長出大小不一的囊腫，不僅會導致腎臟功能下降，腹腔的器官還可能受到壓迫。
林軒任醫師指出，當囊腫壓迫到其他器官時，可能出現相對應的症狀，例如壓迫腹腔可能導致腹部不適或疼痛；此外，囊腫形成的渦流則容易產生結石；若囊腫破裂還可能引起血尿甚至尿路感染。隨著腎功能的下降，人體維持水分、鹽分的功能失調，更易引起高血壓。提醒民眾，出現這五大症狀就應該有所警覺，應及早到腎臟科就醫檢查。
另外，林軒任醫師表示，多囊腎患者也需注意心血管疾病風險，其罹患「主動脈剝離」的機率，是健康正常人的7-10倍。因此若先前無任何三高疾病、且未滿35歲者，近年健檢發現自己罹患三高，除了立即前往心臟科就診外，也需留意是否為多囊腎引起的高血壓問題。
多囊腎用藥愈早愈好！ 最多可延緩7年洗腎
林軒任醫師說明，早期的多囊腎治療並不有效，醫師僅能透過提醒患者多喝水、少鹽、少蛋白飲食，以及避免劇烈運動等措施控制病情。近5年來則受惠於醫學進步，目前已有專門口服藥物，可減緩多囊腎患者的腎臟惡化以及囊腫增大，且愈早期服用效果愈好。
林軒任醫師表示，目前藥物已有健保給付，若患者規律用藥，作息正常，可延緩洗腎近7年以上。惟用藥可能使患者的尿量增加、頻尿，建議此類透過劑量減低，或是調整用藥時間改善。比如為減少用藥後夜間頻尿晴況，可將用藥時間調整至中午。
有家族洗腎史應提早篩檢！ 醫提醒護腎4習慣
除了及早發現、規律用藥控制多囊腎，林軒任醫師也提醒患者，平時應養成以下習慣，避免症狀影響生活：
1. 適量飲水。喝水量及排尿量應維持一定，建議排尿量應大於2000c.c.。
2. 低蛋白飲食。蛋白質經由身體代謝，會形成「含氮廢物」，對腎臟可能造成負擔。因此如蛋類、肉類需有意識地減少。
3. 藥物依從。如果能夠早期發現，在第2期開始規律服藥，有機會防止腎臟病持續進展。因此，及早發現及早用藥，對患者腎臟功能的保護較佳。
4. 定期追蹤。青壯年如果過早發現有高血壓情況、或是排尿時出現血尿、有原因不明的洗腎家族病史等危險因子，必須特別注意腎臟健康，與醫師討論是否需要定期接受腎臟超音波檢查。
最後，林軒任醫師提醒，過去多囊腎患者並無可積極治療之武器，現已有口服藥問世，可延緩洗腎並維持腎功能。有洗腎家族史的民眾務必至醫院進行篩檢，一旦發現有多囊腎，可及早得到妥善治療、避免提早面臨洗腎危機。
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