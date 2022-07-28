70%的疾病與「久坐」有關聯！　研究顯示：久坐可能導致早死

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▲ 研究顯示，每天花太多時間坐著竟會導致早死。（示意圖／Pixabay）
根據研究統計，接近六成的台灣民眾，每天至少久坐超過8小時。某些自帶特殊屬性的行業，例如軟體工程師、設計師，還有學生，則會坐得更久。當久坐已成爲生活常態，長時間伏案學習、工作而不運動，許多毛病就會悄然而至。世界衛生組織的研究數據顯示，全球每年有兩百多萬人死於久坐，而70%的疾病與久坐有關聯性，久坐甚至被列爲「全球十大致死元兇」之一。
久坐如何損害我們的身體？一、大腦變得遲鈍
現代人久坐不動，多是爲了從事腦力工作。但諷刺的是，久坐會減緩血液流速，反而導致大腦供血不足。工作學習時，需要保持敏捷的大腦，在久坐不動後會變得遲鈍、緩慢。
▲ 久坐減緩血液流速，導致大腦供血不足、反應遲鈍。（示意圖／Pixabay）
二、傷害肺部
當人們久坐時，含胸駝背的不良姿勢，致使胸腔不斷受到擠壓。當肺部氧氣容量受到限制，會導致呼吸急促、胸悶氣短等毛病。久而久之，久坐也給脊椎帶來不平衡的壓力，導致連接脊椎的椎間盤損傷、頸椎連接腰椎的椎間盤外凸，輕則誘發頸椎病，重則導致脊椎側歪。
三、傷害肛門
人們長期久坐不動，肛門周圍受重力影響而容易淤血。若淤血進一步擴張、腫大，會演變成痔瘡，有可能造成出血。
四、下肢動脈硬化
久坐不動的姿勢會減緩下肢血液流速，導致血液沉寂為血栓、堵塞血管，造成下肢動脈硬化。更可怕的是，若血栓脫落，就會在身體內流竄，進而造成肺栓塞、心肌梗塞、腦血栓，致死率極高。
如何避免久坐造成的傷害？要想避免久坐對身體造成的傷害，方法很簡單，就是沒事就站起來走兩步，或是保持規律運動習慣，就能有效加速血液循環，緩解腰酸背痛，更促進心血管健康。若沒有時間運動，至少應提醒自己保持正確坐姿，避開翹二郎腿、含胸駝背的姿勢，以減輕久坐對身體造成的傷害。
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