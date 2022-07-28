水果要飯前吃？飯後吃？營養師指６情境，視需求、選時間、挑水果！

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水果要飯前吃？飯後吃？
營養師：視需求、選時間、挑水果。
想減重、增加飽足感：
簡鈺樺營養師表示，像是體重控制不佳、需要減重，普遍會建議先吃菜，再吃肉（蛋白質），然後吃飯（澱粉），最後再吃水果。這樣的吃法主要目的為先以蔬菜墊胃增加飽足感，並且具有升糖性的食物類別擺在最後，除了減少食用份量外，也可以避免空腹攝取過量。
想在飯前吃、控制血糖：
若想選在飯前吃，建議可選在餐與餐之間，並以芭樂、番茄、蘋果等低GI（低升糖）的水果為主，搭配合宜的份量，並且高纖也有助增加飽足感，避免兩餐之間飢餓感的產生，可以延長飽足感至下一餐。
大魚大肉、幫助消化：
若是當餐大魚大肉、想幫助消化、想在飯後吃，則建議可以選擇木瓜、鳳梨、奇異果這類有消化酵素的水果，可幫助飯後食物分解、消化、吸收。
食慾不佳，想提升食慾：
如果是因罹癌、牙口不佳、心情不好等食慾不振等族群，為了提升食慾，餐前也可以酌量選擇口感微酸、稍較軟、體型小的水果，例如柳橙、橘子等，奇異果也是個不錯的選項之一。
運動後，補充能量兼顧控制體重：
除此之外，許多民眾運動後也會有吃水果的習慣，又或者說為了補充能量，並且達控制體重目的而選擇吃水果，以此目的來看民眾普遍會選擇香蕉，不過其實蘋果、番茄也都是不錯的選擇。
懶得記、無特殊需求、泛用吃法：
至於沒有上述需求、又或者常吃的水果沒有在上述情況中提到、或者不想記這麼多省得麻煩、只是想吃個水果等各種情況，將水果放在餐與餐之間是最安全的選擇，作為兩餐之間的點心，也可以避免自己亂吃東西。
水果有利健康但也不能亂吃，
留意４個小觀念吃得更健康！
簡鈺樺營養師也提醒，水果雖然有利身體健康，但也有幾個小細節需留意，像是較廣為人知的，葡萄柚、楊桃須避免部分藥物，以免出現交互作用，因藥物種類繁多，建議用藥者先詢問醫師及藥師、了解藥袋是否說明禁忌，或養成全部避免的習慣。而橘子、柳橙、奇異果等較酸較甜的水果，一般建議避免空腹吃，以免增添腸胃負擔，食慾不佳者、想要開胃者則酌量。另外，睡覺前約1-2小時建議避免吃水果，避免夜間休息時間腸道還得繼續工作，這樣自然不利健康。
除此之外，亂吃、吃太多一樣會對身體不好，像是許多人夏天食慾不佳，或者為了減肥等情況，常會一餐只吃水果，且一吃就吃到飽腹或更多，不論是只吃水果或吃太多都不宜，以避免營養不均或糖份攝取過多。建議一日攝取2-3份，大致約如一餐的時間配一份水果，份量約如一個女性拳頭大小，也差不多如同普遍較常見的蘋果大小一般。水果健康營養，視個人需求、選擇時間、挑選水果，並留意份量、吃法、細節，更有助身體健康！
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