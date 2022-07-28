天氣熱爆！營養師揭2招防曬傷　大推「8類食物」養好膚

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當陽光照射皮膚時，會協助身體產生所需的維生素D，對人體免疫、心理健康、賀爾蒙生成、骨骼健康和睡眠至關重要。依照國健署建議，民眾可以避開上午10點至下午2點太陽直射時段，並且在不刻意塗抹防曬產品、保持通風的情況下，每週日曬至少2至3次，每次約10至20分鐘。
不過，何埻安、廖婉如建議，除了塗抹防曬產品、撐傘、配戴太陽眼鏡之外，也可以透過飲食來預防肌膚傷害，同時保養水潤肌膚。
對此，何埻安和廖婉如共同歸納出8種食物，提醒民眾平日應均衡攝取：
一、類胡蘿蔔素
類胡蘿蔔素常見於深黃、深綠和紅色蔬果中，像是胡蘿蔔和番茄，人體會將其轉化為維生素A，幫助皮膚及黏膜的修復維持健康，並延緩皮膚氧化及老化。
二、植物多酚
繽紛蔬果、綠茶和可可都富含植物多酚，而綠茶多酚中最常見的就是兒茶素，具有強大的抗氧化能力，能抵擋過度日曬所產生的自由基，降低老化風險及改善皮膚彈性。
三、膠原蛋白
膠原蛋白是蛋白質的一種，存在於動物性蛋白質當中，可改善曝曬後毛孔粗大及皮膚粗糙，並增強皮膚緊緻度與彈性。
四、優良油脂
魚油及橄欖油都是對人體有益的油脂型式，魚油屬於omega 3多元不飽和脂肪酸，可舒緩曝曬後皮膚紅腫發炎，橄欖油則富含植物多酚，有助於膠原蛋白合成及降低曝曬後產生的自由基。
五、益生菌
研究證實，良好的腸道環境可提高全身免疫力，並且有助於皮膚健康。皮膚與腸道黏膜非常相似，腸道菌相也會藉由神經及血液循環，影響曬後皮膚的抗氧化能力，保護皮膚不易老化。
六、維生素C
維生素C屬於水溶性維生素，是常存於新鮮蔬果中的抗氧化劑，不僅能幫助膠原蛋白合成，還能防止皮膚乾澀並延緩老化。
七、維生素E
維生素E屬於脂溶性維生素，同時也是很強的抗氧化劑，常存於堅果種子類，可以防止因曝曬產生的氧化損傷，進而幫助皮膚修復。
八、礦物質
研究發現，礦物質當中的銅、鋅、硒，是構成膠原蛋白非常重要的因子，常存於各類原型食物中，例如未精製的全榖根莖、肉類、新鮮蔬果等，對膠原蛋白構成非常重要，可以保護曬後皮膚及有效修復流失的彈性。
本文經FiTLO營養師何埻安、廖婉如授權報導
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