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以為無糖更健康？法國研究發現：吃太多恐增加患癌風險

以為無糖更健康？法國研究發現：吃太多恐增加患癌風險
以為無糖更健康？法國研究發現：吃太多恐增加患癌風險

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-28 14:00:55

愛美的人想成功瘦下但卻又抗拒不了甜食，因此不少人為了避免攝取大量的糖份，每當想吃甜點、喝甜飲時就以「無糖」飲料、餅乾代替，以為「零糖」就是健康。然而根據法國國家健康與醫學研究院一項研究指出，食用人工甜味劑/代糖恐會增加患癌風險！

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該項研究進行歷時7年的追踪調查，研究人員時隔6個月就對參與者進行一次訪問，以獲取其飲食信息並統計出其癌症發病率，研究結果發現經常攝入人工甜味劑比不吃的人罹患癌症的風險高出13%，而癌症類型主要與「肥胖」相關如乳癌、大腸癌和卵巢癌等。

根據《Health Day》的報導，研究者強調，調查結果並未確實證明「代糖」就是致癌物，然而他們依然認為大家應該減少「所謂無糖」加工食品的攝取量。

pexels
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阿斯巴甜（Aspartame）和醋磺內酯鉀（AK糖，acesulfame-K）這兩種甜味劑是市面上最廣泛被使用於飲料食品的添加劑。

人工甜味劑/代糖的主要来源是標籤為「無糖」的減肥饮料、燕麥片、酸奶、奶酪、零食、餅乾、蛋糕等加工食品。

同時也有研究發現，經常喝減肥飲料的人患癌風險相對更高，研究人員分析，代糖不僅促發癌症，還會引發慢性發炎，破壞DNA和影響腸道微生物失衡等，由此可見「代糖」並非更健康安全的選擇。

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儘管未能確認代糖是致癌的主因，但人工甜味劑明顯對人體造成負面影響，而很多無糖高度加工食品的營養價值也超低，過度攝取不但無益更有害健康。

因此建議大家以優質食物代替加工食品為佳，每日大部份飲食攝取應選擇全天然食物（Whole foods）如新鮮的水果、蔬菜和富含纖維的穀類，並多喝白開水。

當想吃零食解饞時，可控制零食的分量，比如每次最多只吃一小份普通雪糕，這樣會比吃半盒的「無糖」曲奇餅更為健康。

 

 

原文出自：《Health Day》

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