以為無糖更健康？法國研究發現：吃太多恐增加患癌風險

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根據《Health Day》的報導，研究者強調，調查結果並未確實證明「代糖」就是致癌物，然而他們依然認為大家應該減少「所謂無糖」加工食品的攝取量。
阿斯巴甜（Aspartame）和醋磺內酯鉀（AK糖，acesulfame-K）這兩種甜味劑是市面上最廣泛被使用於飲料食品的添加劑。
人工甜味劑/代糖的主要来源是標籤為「無糖」的減肥饮料、燕麥片、酸奶、奶酪、零食、餅乾、蛋糕等加工食品。
同時也有研究發現，經常喝減肥飲料的人患癌風險相對更高，研究人員分析，代糖不僅促發癌症，還會引發慢性發炎，破壞DNA和影響腸道微生物失衡等，由此可見「代糖」並非更健康安全的選擇。
儘管未能確認代糖是致癌的主因，但人工甜味劑明顯對人體造成負面影響，而很多無糖高度加工食品的營養價值也超低，過度攝取不但無益更有害健康。
因此建議大家以優質食物代替加工食品為佳，每日大部份飲食攝取應選擇全天然食物（Whole foods）如新鮮的水果、蔬菜和富含纖維的穀類，並多喝白開水。
當想吃零食解饞時，可控制零食的分量，比如每次最多只吃一小份普通雪糕，這樣會比吃半盒的「無糖」曲奇餅更為健康。
原文出自：《Health Day》
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