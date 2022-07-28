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特企／跑跑卡丁車R　各家好手問USH+ 2022大師賽鼎冠軍！

▲八強選手人氣票選，吸引粉絲投票力挺戰隊！（圖／品牌提供）
▲八強選手人氣票選，吸引粉絲投票力挺戰隊！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-28 14:36:45

NEXON旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」主辦的《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》於7月17日結束A／B區16強小組資格賽，成功晉級小組賽的隊伍將於本周六、日緊鑼密鼓的進行小組賽程，一同爭奪總決賽的入場資格，更多詳細賽事資訊請看以下內容。

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被玩家稱為死亡之組的A組隊伍，包括曾拿下官方賽事冠軍的平民娛樂吉祥以及黑馬精銳隊伍小光沒帶證件同場競技，在B組中實力備受矚目的Ruthless也是本次大師賽晉級的熱門名單，每一組隊伍將在小組賽與組內所有對手對陣切磋互較高下，到底誰能一腳踏入決賽之門問鼎冠軍？讓我們拭目以待7月30、31日以及8月6日的小組賽與外卡賽線上轉播，一起見證哪支隊伍將挺進8月20日線下總決賽！

本次賽事攜手台灣第一大電商平台momo購物網進行8強人氣戰隊票選活動，在8月8日至8月20日參與投票即可獲得豐富虛寶及相關優惠內容。除此之外，本次賽事直播更是準備知名品牌DXRacer迪銳克斯Racing系列電競椅、技嘉AORUS的AORUS FI32Q電競螢幕、GIGABYTE U4 UD輕薄型筆電以及由聯強國際獨家代理的SteelSeries賽睿的Arctis Prime電競耳麥等多項超值豪禮等待所有玩家粉絲看直播抽回家！相信熱愛電競賽事的玩家粉絲們勢必不想錯過這次機會，請持續鎖定Nexon Taiwan官方Twitch頻道賽事直播，更多詳細資訊請至官方粉絲團查詢。

《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》比賽轉播時程
小組賽：2022/7/30（六）至2022/7/31（日）14:00 開始
外卡賽：2022/8/6（日）13:00 開始
決賽：2022/8/20（六）14:00 開始

《跑跑卡丁車RUSH+》官方賽事網頁：https://tw.nexon.com/esports/zh/index.html
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU

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