特企／跑跑卡丁車R　各家好手問USH+ 2022大師賽鼎冠軍！

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《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》比賽轉播時程
小組賽：2022/7/30（六）至2022/7/31（日）14:00 開始
外卡賽：2022/8/6（日）13:00 開始
決賽：2022/8/20（六）14:00 開始
《跑跑卡丁車RUSH+》官方賽事網頁：https://tw.nexon.com/esports/zh/index.html
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU