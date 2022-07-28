新南向「醫療國家隊」！中國醫首辦馬來西亞產業座談會

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中國附醫周德陽院長表示，配合衛福部的計畫，本院負責吉隆坡、沙巴、砂拉越（東馬）及汶萊的區域；我們已經超前部署並做好準備，首先成立「智慧醫療產學聯盟」的大平台，建立「整合式」醫衛產品註册、營運和開通據點，協助台灣優異之醫衛產品及相關產業前進馬國。
中國附醫首場產業座談會鏈結台馬豐富人脈，初試啼聲就獲得熱情回響。馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表、外交部亞東太平洋司周民淦司長、衛生福利部國際合作組劉麗玲主任、馬來西亞投資發展局台北辦事處莎綺菈處長、台灣智慧醫養產業發展協會左典修理事長、台灣遠距健康策進會陳維恭理事長、馬來西亞台灣商會聯合總會林凱民總會長等專家、產業代表均與會指導。台商永信國際投資控股公司李芳信董事長、馬國金石控股公司陳榮洲董事長兩位馬國拿督，以及金萬林企業股份有限公司陳惠娥董事擔任講者，分享馬國市場經驗。
馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表表示，台馬雙邊關係良好，貿易往來密切，馬國在台就學的學生也很多，教育交流頻繁。近年馬國大力轉型並發展智慧醫療產業，台灣在醫療設備領域有很好的研發創新能力，盼能透過中國附醫與各界努力，促進更多醫衛產業交流與投資。
外交部亞東太平洋司周民淦司長表示，很高興看到中國醫藥大學附設醫院從今年起承接衛生福利部「111年度新南向醫衛合作與產業發展計畫」，向馬來西亞吉隆坡及東馬地區拓展醫衛新南向。中國附醫在過去即積極深耕國際醫療，相信未來在馬來西亞透過醫事人員來臺培訓、產業供應鏈連結及設置海外醫療前進基地等項目，勢必將更進一步加強台馬的醫衛合作關係。
衛生福利部國際合作組劉麗玲主任表示，衛福部第一期的「新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫」，四年推動下來成果斐然，今年是第二期計畫的開始，也由原先七國七中心擴增為七國十中心，中國附醫今年新加入就展現了積極推動的行動力，相信透過中國附醫建立的產業介接平台，讓台灣醫衛產業的獨特優勢可以更加國際化。
台馬重要企業領袖分享成功經驗 中國附醫產業拓銷團第四季出團
座談會邀請到兩位馬國拿督擔任講者，分別是台商永信國際投資控股公司李芳信董事長分享在馬國拓展醫衛市場的實戰經驗；馬國金石控股公司陳榮洲董事長談及智慧醫療產業如何有效快速落地馬國市場。深耕基因精準檢測的台商金萬林公司陳惠娥董事分享在佈局馬國Covid-19檢測市場所面臨嚴峻挑戰與經驗。參與廠商透過座談會獲得完整資訊並鏈結到重要人脈，對前進馬國深具信心。
中國附醫籌辦這場產業座談會獲得經濟部生技醫藥產業發展推動小組、臺中市工商發展投資策進會、國家生技醫療產業策進會等機構大力協助，吸引眾多廠商熱情與會，並表達到馬國拓展市場的強烈意願。
而中國附醫早於5月底即派員先行到吉隆坡與東馬地區踩點，於活動中向廠商介紹計畫推動重點與特色，並規劃於第四季舉辦產業拓銷團，將帶領廠商到吉隆坡產業拓銷，並參與台馬細胞治療高峰會、台馬人工智慧醫療兩場大型研討會暨展覽活動、馬來西亞台商年會會議，積極透過產業搭橋的機制，協助廠商前進馬國，帶動產業鏈發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54574
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