庾澄慶61歲生日「一張照秒減齡」 現身鐵粉婚禮分享近況
資深歌手庾澄慶今（28）日過61歲生日，他透過IG分享慶生照，蛋糕上的蠟燭還刻意差反，讓他瞬間減齡成「16歲」，也俏皮寫下：「有什麼問題嗎？呵呵！大家隨意！不要介意！好玩開心最快樂！」近日庾澄慶也現身節目《婚禮歌手》，獻出處女秀之外還特別分享近況。
本集《婚禮歌手》的新娘，自曝15歲開始就是庾澄慶的鐵粉，這巨星等級的人物，邀約難度高到幾乎可說是節目開播以來的最大危機。為了滿足新人的願望，黃子佼決定攬下發通告這個重責大任，未料電話一接通，馬上被庾澄慶吐槽：「這禮拜六我好像有事…你是不是瞧不起我？就剩幾天了，你這樣發通告？」黃子佼一聽驚覺不妙，立刻開始安撫大哥、並三度說服他，還放大絕說：「你說一句公道話，我求過你嗎？」最後庾澄慶在黃子佼大力邀請下，獻出他人生第一次婚禮歌手的「處女秀」。
祝賀影片播畢後，庾澄慶在現場唱著新娘點播的《缺口》登場，第一次擔任婚禮歌手的他，坦言很驚訝會接下這個工作，「可是我覺得第一個是來沾沾喜氣，再來就是一個『緣』字，我們能夠站上台上，都是歌迷的支持。」認為很難得有機會能這樣回報歌迷，同時分享近況，「我最近非常開心，日子過得很開心、很幸福，希望能夠把這個幸福傳遞下去。」