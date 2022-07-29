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吃東西沒味道！阿嬤「快篩2週」都陰性　醫揭真實原因好意外

吃東西沒味道！阿嬤「快篩2週」都陰性　醫揭真實原因好意外
吃東西沒味道！阿嬤「快篩2週」都陰性　醫揭真實原因好意外

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-29 09:30:43

新冠疫情令人聞之色變，一有「特殊症狀」難免會與確診聯想在一起，不過並不是所有的問題都是新冠病毒引起的。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師分享病例，一名阿嬤突然吃不出味道，家人擔心她染上新冠病毒，但每天快篩結果都是陰性，後來到醫院檢查才揪出真正的原因，竟是因為「缺乏維生素B12」。

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維生素B12嚴重缺乏　恐影響味覺

洪暐傑在臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」發文透露，一名阿嬤突然失去味覺，即使吃到很鹹、很甜的食物，對她來說卻感覺都一樣，使她失去了吃東西的樂趣。由於這樣的情況已經維持一段時間，家人聯想到可能是新冠肺炎的症狀，於是每天幫阿嬤快篩，結果過了2週都是陰性，只好帶阿嬤就醫。

經過檢查後發現，阿嬤的維生素B12嚴重缺乏，血液中的維生素B12數值只有最低標準值的一半，好在緊急補充維生素B12長達一個月後，阿嬤就恢復正常的味覺，吃東西又有味道了。

洪暐傑解釋，阿嬤在幾年前開始吃素，而維生素B12在肉類中含量豐富，在素食食物中相當缺乏，若沒有補充足夠維生素B12，就會造成維生素B12嚴重缺乏，進而影響到味覺。

示意圖 / 翻攝自 Pexels
示意圖 / 翻攝自 Pexels
味覺改變原因複雜　建議就醫檢查原因

洪暐傑也列舉常見味覺改變的原因，提供民眾自我檢視，包括：

1. 細菌、病毒感染。

2. 身體疾病：像是阿茲海默症、巴金森氏症、腦神經疾病等。

3. 營養素缺乏：維生素A、B6、B12、鋅等等的缺乏。

4. 神經受傷：感染、外傷、等造成神經受傷。

5. 藥物：過敏藥物抗組織胺、精神疾病藥物、利尿劑、肌肉鬆弛劑等等有可能會有影響。

6. 年紀較大。

7. 菸酒檳榔。

洪暐傑最後貼心提醒，失去味覺的因素複雜，必須特別重視，若察覺不對勁，建議前往家醫科、神經科、耳鼻喉科就診檢查，醫師會詳細問診後評估哪一種疾病比較有可能，接著安排合適的檢查，如抽血、神經相關檢查等。

本文經義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導

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