想鍛鍊肌肉「吃太少」反而是種阻礙！　六大信號測試你吃得夠不夠

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如果你有以下六種癥狀，可能就是吃不夠哦！
一、不停地想著吃
感到飢餓、不停想吃東西，這是「吃不夠」最簡單的信號。
對於想要追求身材的人來說，「吃不夠」是不行的，因為增肌減脂是一個很長的過程，飢俄的感覺是不可避免的。艾什指出：「其實我們只需要改善思維，多多注意自己飢餓的來源」看看自己的飲食是否缺乏蛋白質、碳水化合物、或脂肪，這些都是健身的重要元素。
二、餓得睡不著，或半夜被餓醒
過度飢餓，影響睡眠質量，艾什說明，良好的睡眠對於增肌是很重要的，因為身體需要通過休息來恢復。
三、一整天沒精力
白天有時覺得困是很正常的，但是如果你毫無緣由地昏昏欲睡、持續疲勞，那麼很可能是營養攝取不足的信號！
四、掙紮才能完成鍛鍊
如果鍛鍊到一半沒力氣了，你可能是訓練過度，或者吃得不夠。艾什指出，飲食和鍛鍊的配合是很重要的，常常鍛鍊的人可能吃一些高碳水化合物的食物比如水果就能快速提供能量，但是吃不夠或少運動，身體反而會跟不上。
五、鍛鍊後難以恢復元氣
「營養不足，也會阻礙鍛鍊後肌肉的恢復和生長。」艾什說到，如果你鍛鍊後酸痛的時間過長、或者感覺疲憊不堪，那麼很有可能是營養補充不足。
六、月經不來，可能是卡路里過低
長期節食，會影響荷爾蒙分泌，如果月經失調，甚至月經不來的話，則是一種嚴重的警示，需要趕快尋求醫生。
「吃不夠，其實是我們的身體在提醒我們，需要補充足夠的營養，才能維持健康」艾什說明，如果想要減少脂肪，確實需要減少卡路里；但是一昧降低攝入，反而會導致肌肉流失。
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