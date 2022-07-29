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辣模「5分鐘脫衣片」暈慘！僅穿Nubra美胸炸出掀網暴動

▲辣模華華擁有姣好身材，豐滿上圍。（圖／翻攝自bivi_0420 IG）
▲辣模華華擁有姣好身材，豐滿上圍。（圖／翻攝自bivi_0420 IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-29 11:18:36

辣模華華有著性感身材、甜美臉蛋，也喜歡在社群平台上分享日常，IG上擁有31萬粉絲。近日華華登上網紅「黑男」的頻道，拍攝在YouTube上很夯的穿搭影片，只見她上身僅穿米色Nubra、下身則穿白色內褲，大秀姣好身材，也引起網友暴動點閱。

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辣模華華擁有豐滿上圍、精緻臉蛋和魔鬼身材，收穫不少粉絲，近日她也登上黑男的頻道，拍攝YouTube上流行的穿搭影片，標題寫著「LookBook spring 草莓牛奶：ピンクの衣装｜Pink Outfits 2022룩북 Fashion Style」，準備試穿粉色系的衣服；而影片開頭只見華華赤裸裸的上身，僅穿著肉色的Nubra，下半身穿著白色內褲，還彎下腰朝鏡頭打招呼，露出深邃的事業線，不僅如此，當華華轉身時，可以看見背部毫無任何遮擋，讓大家一度以為她裸身挑衣，畫面十分火辣。


▲華華在影片一開始僅穿Nubra和內褲，大展好身材。（圖／翻攝自黑男邱比特 YouTube）
▲華華在影片一開始僅穿Nubra和內褲，大展好身材。（圖／翻攝自黑男邱比特 YouTube）
換衣過程中，華華也時不時會對鏡頭放電，歪腰甜笑補妝，在鏡頭前將性感火辣上圍、姣好身材展露無遺。上片短短一天時間，就吸引近20萬點閱率，讓許多網友紛紛暴動留言「華華的穿搭換裝，真的是賞心悅目，令人開心的事呀」，「結尾也太可愛了！華華真讓人喜歡」、「感恩黑男讚嘆黑男」、「好想吃草莓牛奶的草莓喔，感覺又香又可口」、「皮膚好到爆炸欸。」


此為YouTube影片，若遭移除請見諒。


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