松本清張與台灣推理小說特展開展　邀京極夏彥談台灣文學

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駐日台灣文化中心指出，本次展覽重點便是介紹這段在日本少為人知的「台日推理文學交流故事」，藉由台日共同走過的歷史，讓日本民眾深度認識台灣文學的歷史和台灣文學作品。
京極夏彥表示，近期台灣推理文學在日本出版的作品越來越多，也都很有趣，推薦日本讀者閱讀，或許會有驚喜的發現；台灣有許多推理小說尚未翻譯成日文版，希望往後有更多書籍能翻譯出版，造福廣大的日本讀者。
京極夏彥指出，本次展覽在台日3地同時開展，書迷們可以同時看到相同的展覽內容非常難得，尤其台日推理文學交流歷史的展覽，幾乎可說是前所未有。他鼓勵日本民眾日後可前往台灣文學館參觀，進一步認識台灣文學。
日前展覽開幕式邀請北九州市長北橋健治、松本清張紀念館長古賀厚志及駐福岡辦事處長陳銘俊等，於松本清張紀念館共同見證台日推理文學交流盛事。
陳銘俊致詞時表示，今年適逢松本清張逝世30周年，台日雙方合作舉辦聯展，共同見證巨人松本清張在台灣推理小說界遺留的指紋，印證台日友情堅定深厚，期待未來吸引更多日本讀者到訪台灣，實地感受台灣豐富多元的文化。
國立台灣文學館長蘇碩斌提到，展名「遺留下的指紋」為閱讀推理小說的最核心的部分，也就是懸疑、推理、破案。松本清張的社會派推理小說帶給台灣推理文學的影響不只是推理的手法，更重要的是社會的關懷，這些現在都變成台灣的資產。
文化部說，為擴大行銷台灣文學，台灣文化中心與日本最大書店街神保町的東京堂書店合辦台灣文學書展、台灣文學館建築照片展及本展覽精華展，提供日本書迷更多認識台灣優質文學的管道及享受閱讀台灣文學作品的樂趣，也藉此協助將去年升格為3級機構的國立台灣文學館介紹給日本各界。
「遺留下的指紋─松本清張與台灣推理小說特展」即日起至8月19日於駐日台灣文化中心展出；即日起至10月23日於松本清張記念館展出；即日起至10月30日於國立台灣文學館展出。