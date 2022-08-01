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人生何必那麼累？「Slow Cow 酷牛」讓壓力通通靠邊！

▲來自加拿大的Slow Cow酷牛，沁涼氣泡口感消暑，成分還能紓解壓力。（圖／品牌提供）
▲來自加拿大的Slow Cow酷牛，沁涼氣泡口感消暑，成分還能紓解壓力。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-01 16:53:08

熱浪來襲，一瓶「Slow Cow 酷牛」解你的渴，減你的壓！來自加拿大的Slow Cow酷牛，沁涼氣泡口感消暑，成分還能紓解壓力，無論是壓力大的社畜還是單純想要Chill，喝上一瓶，就能帶來暢快感，可謂現代人的心靈療癒劑！而風靡全球的Slow Cow酷牛，在酷熱暑期正式登台上市，將用其獨特的魅力掀起一波放鬆系機能飲品潮流，這個夏天跟Slow Cow酷牛一起沁涼一夏！

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「Slow Cow酷牛」療癒身心靈又紓解壓力

現代人生活步調快又忙碌，許多機能飲料主打「提神醒腦」，累了也要喝了再上。許多人累積過多壓力影響健康，「Slow Cow酷牛」反其道而行，幫助勞累的現代人放鬆的機能飲正式誕生。來自加拿大的Slow Cow酷牛，有別於市面上機能飲，不主打提神而是能紓解壓力，剛上市便暢銷多國，倒在杯中是夢幻的淡藍色，在韓國社群掀起一股打卡旋風，今年夏天Slow Cow酷牛正式宣布在台上市，將為台灣消費者帶來全新的放鬆系飲品！

▲Slow Cow 酷牛全方位為現代消費者解決常見壓力「文明病」，用最天然無負擔的方式為你減緩壓力，將成為現代人必備的「心靈療癒劑」！（圖／品牌提供）
▲Slow Cow 酷牛全方位為現代消費者解決常見壓力「文明病」，用最天然無負擔的方式為你減緩壓力，將成為現代人必備的「心靈療癒劑」！（圖／品牌提供）
Slow Cow酷牛從視覺上就十分療癒，擁有絕美淡藍的飲品顏色，使用火龍果混搭柑橘為基底，酸甜口味伴隨氣泡口感帶來清涼快感，是市場上獨家的特色口味。成分更添加五種植物萃取物，包含茶胺酸、啤酒花、洋甘菊及萊姆花，放鬆心情還能紓解壓力，Slow Cow酷牛全方位為現代消費者解決常見壓力「文明病」，用最天然無負擔的方式為你減緩壓力，將成為現代人必備的「心靈療癒劑」！

零脂、零糖、零酒精隨時Chill！

壓力真的好大？老闆又在無理取鬧、小孩不停哭鬧，早上壓力太大、晚上失眠嚴重，好想要隨時喝一杯紓壓一下！但在辦公室、顧小孩都要保持清醒，攝取太多咖啡因又怕晚上更加睡不著，如果你也有這樣的困擾，不妨試試現代人減壓必備飲品「Slow Cow酷牛」。天然成分加上零卡路里、零糖、零咖啡因的特性，無論是壓力太大的上班族、健身控制飲食中的人、想Chill一下的媽媽們，只要壓力大，通通來一手，壓力馬上靠邊走！

夏日炎炎，快讓Slow Cow酷牛療癒你的身心靈。Slow Cow酷牛單瓶售價58元，MOMO購物網等多通路管道熱賣中，將於今年夏天攻佔機能飲市場，讓大家都能放鬆一夏！

「Slow Cow 酷牛」官網：https://lihi1.com/lGOHx

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