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腎細胞癌難發現？出現症狀多已母湯！典型三徵兆必知

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-08-02 12:30:00



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今健康／陳宇恩

腰痛、血尿、腹部腫塊已是晚期？腎細胞癌分期解析

腎細胞癌雖然尚未被列入台灣十大癌症，但卻因為早期沒有明顯症狀，導致確診時多是晚期，甚至轉移到其他器官，治療預後相對不佳！台大醫院泌尿部陳忠信醫師表示，因為腎細胞癌是生長在腎臟內的腫瘤，往往需要一定體積或是轉移至其他器官，才會有明顯症狀。依據臨床經驗，高達九成以上病患是因為健檢或是超音波檢查發現，但仍有部分是出現腰痛、骨頭痛才就醫，這些可能已屬於晚期。



腎細胞癌與多數癌症相同，分為第一期到第四期，第一期是小於七公分以下的局部性腫瘤；大於七公分但沒有突破腎臟範圍，屬於第二期；局部嚴重且吃穿腎臟包膜、侵犯鄰近器官屬於第三期；第四期是遠端轉移其他器官，像是骨頭、肝臟、肺臟、腦部等。一旦進展到第四期會依照高、低風險不同，制定合適治療策略。



高低風險治療大不同   腎細胞癌突破困境！

陳忠信醫師表示，目前腎細胞癌第一、第二期透過手術切除或冷凍、射頻燒灼等治療，治癒率超過9成；第三期因為有可能往鄰近器官擴散，治癒率下降到7成；第四期即使用最好的藥物，治癒率仍較低。此外，也因為腎細胞癌不怕化療、放射線治療，在早期沒有良好的治療對策時，存活率相當不佳。現在藥物不斷進展，無論是標靶治療或是免疫治療等，都讓腎細胞癌病友不斷燃起希望！

陳忠信醫師曾收治一名40歲的年輕個案，因為上班工時長，直到骨頭痠痛不得已就醫，才發現是腎細胞癌轉移。其實就醫時，右邊腎臟已經腫到可以摸到一大團，但他以為只是單純發福，所幸現在有良好的治療對策，雖然時間不長，整體腫瘤有縮小、生活品質改善非常多。



及早發現利器：超音波檢查   與醫師討論治療策略

腎細胞癌早期治療預後相對好，呼籲民眾可多利用超音波檢查，早期揪出腎細胞癌。雖然第一、第二期標準治療是部分腎摘除，但是很小的腫瘤也可以觀察，因為腎細胞癌特性是生長速度慢，特別是在三、四公分內，不見得一定要治療，定期追蹤也可以！最後，陳忠信醫師強調，目前腎細胞癌致癌機轉尚未確定，只有零星研究顯示可能與馬兜鈴酸等物質或是遺傳基因有關，再次呼籲民眾以定期檢查為佳，一旦發現腎細胞癌也不用緊張，與醫師詳細討論治療策略，才是面對腎細胞癌的關鍵。



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