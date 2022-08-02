羅宏正快被剪光！「背下6頁台詞」只播1句話 崩潰險噴淚
羅宏正在公視《滴水的推理書屋》飾演推理社社長，自己經營了一間門可羅雀的推理書屋，平日開店，每周聚集社員做台灣冤案直播，半夜留在書屋寫推理小說，導演特地為他加戲，要他做Podcast講推理小說。有場戲他要講述推理小說，羅宏正說：「我足足把那小說背了6頁，沒想到剪出來只有一句話，當下我很崩潰，我講得很認真哎。」
這段戲他確實講得很動情，眼神專注，頭部隨著故事情節輕重，一下上仰一下點頭，整個人超有自信。但背後卻有這段「被剪掉」的祕辛，難怪他要崩潰到哭。導演「聽到」他內心的哭聲，趕緊安慰他說，其實10集劇中後面集數還會用到這段，羅宏正並沒有白背，請他放心，男子漢不哭哭。
羅宏正身高186公分，能唱能跳，導演怎麼看出他的特殊氣質？導演揭密，「有次看到一則娛樂新聞，發現他的眼神跟氣質其實陽剛下帶點陰柔，很像內在心思很多很複雜的人，當下毫不猶豫找他來試戲。」
羅宏正似乎也看穿導演心思，特地留了2周的鬍子前往試鏡，他說，「看過劇本之後，發現這角色老是躲在房子裡寫小說，明明法律系畢業，卻不去做司法工作，內心一定很有事，留點鬍子代表心情亂糟糟，很剛好。」不過，羅宏正鬍子並不濃密，所以提早就不刮鬍子，等到鬍子長好長滿，剛好和導演見面。