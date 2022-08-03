殺蟲劑從化學進入植物新世代！除蟲不暈也不臭

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想去除害蟲又想保護家人健康，人類把許多不可能的事都化為可能，讓植物變身天然殺蟲劑，從化學進入植物新世代。其實台灣一直有一群人默默在努力，為了改善化學環境用藥對人體的影響，將藥用植物萃取的植物鹼，變成環保署核可有效的植物環境用藥。
環境用藥再創新！環保署核可環境用藥植物藥源「家呵護」
向陽生物科技經歷 15 年的研發製造，取得環保署認證許可後推出「家呵護」草本除蟲噴霧，家呵護除蟲噴霧由漢方除蟲成分「苦參鹼」組成，是天然植物苦參的根部，屬於中藥的一種。苦參鹼有四十種植物生物鹼成分，因成分多樣化，所以對害蟲而言，是一種廣效性殺蟲劑，可針對各類害蟲，達到麻痹、破壞昆蟲神經中樞的效果，不管是蟑螂、螞蟻、蚊子、塵蟎、蛾蚋都有效，不會像化學成分一樣有抗藥性。
另外也可以在有人的地方噴灑，不會感到不舒服，台灣環境用藥產業往前一大步，逐步邁向天然植物成分。苦參作為台灣人熟悉的中藥材，常用於解熱抗炎、抗病原微生物等，許多台灣人小時候大部分都喝過中醫開的苦參湯。然而原先平凡無奇的中藥，經過向陽生物科技使用水酒萃法高倍數濃縮成苦參鹼、經過多道研發程序後，竟變成為了天然的綠色除蟲藥源。
向陽生物科技創辦人表示：「台灣大部分殺蟲劑藥源幾乎都是國外製造，而向陽生物科技注重非化學製程，到現在研發出國內首支植物鹼藥源環境用藥，目的就是希望能夠提供消費者一個天然的、友善環境的新選擇。」