七夕遠離愛滋、猴痘　留心人與人的距離

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臺北市立聯合醫院昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑說，根據統計，延遲診斷的個案約七成因為自覺無風險或沒想過要篩檢，然而愛滋感染延遲診斷的現象，不僅可能增加愛滋醫療費用的支出，同時亦會增加愛滋病毒傳播的風險，以及提高患者死亡率。
林秀桑組長提醒，愛滋病毒不會因性別、性傾向而有不同的感染風險，只要過去曾發生過不安全性行為，建議間隔空窗期滿後至醫療院所或匿名篩檢點完成愛滋篩檢，方能掌握自身健康狀況。
猴痘流行開始 當心接觸傳染致病
七夕情人節向來為青少年及青壯年族群期盼歡愉浪漫的特殊節日，臺灣新冠肺炎疫情尚未趨緩，猴痘又開始在全球散播，傳染途徑包含接觸到感染者損傷的皮膚、黏膜或被污染物品與呼吸道分泌物。猴痘患者會出現發燒、頭痛、淋巴結腫大、皮疹，皮疹出現斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，密切身體接觸時可能會在不自知的情況下觸碰到個案皮膚病灶而面臨感染風險。
林秀桑組長在此呼籲，養成「防疫新生活」之習慣，口罩不離身、保持安全社交距離、勤洗手等觀念，勿與陌生人發生性行為或多重性伴侶、不參加性派對，發生性行為時務必全程戴保險套，即能大幅降低感染新冠病毒，並且遠離猴痘與愛滋。
增強自身免疫 遠離性傳染病
七夕情人節配合肺炎防疫，建議養成運動、流汗的習慣，增強自體免疫力，藉由專業人員提供的愛滋篩檢前後諮詢，提昇年輕族群及多元性別族群的健康識能，遠離性傳染病為活動目的；另避免不必要之外出移動，利用愛滋自我篩檢試劑也能在家檢測，讓防疫新生活的觀念與愛滋防治識能相輔相成，守護健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54642
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