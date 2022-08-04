大霈「起大厝」給家人住　浩子虧：太超前部署！

人活著要住在大房子，死後也要「起大厝」，本週四播出的《HIHI導覽先生》就要帶觀眾來看厝。節目一開場主持人浩子就詢問搭檔李霈瑜（大霈）買房規劃，大霈一臉憧憬地說想要買那種外國帶花園的大房子，沒想到浩子剛聽到大霈說要「起大厝」給家人住立刻調侃著解釋：「一般都是人過世後才會說『起大厝』，你這個太超前部屬了！」發現自己搞錯的大霈也立刻向鏡頭道歉：「阿彌陀佛、大家身體健康食百二！」機智反應讓來賓阿松和菜子也跟著大笑。浩子話鋒一轉，馬上轉頭改問好友阿松有沒有自己的房子，剛鬧烏龍的大霈低聲補充：「是哪一種房子？」讓阿松略帶尷尬表示：「人住的房子還有過往才住的大厝都有啦！」聽到阿松回答浩子不禁震驚追問：「連身後事都準備好啦？」阿松趕緊解釋：「是阿公前陣子過世，家人準備給過世長輩住的啦！ 」
首先登場的導覽先生是號稱「古墓派弟子」的林柏伸，他分享自己最大興趣就是看墳墓，三不五時就會去逛墓地，詭異愛好讓大霈忍不住詢問：「你有朋友嗎？」他也幽默回應：「有很多，十一點後才出來那種！」隨後他開始如數家珍地介紹台灣各地不同墳墓形式，例如北部墓喜歡貼磁磚、台南有些有錢人則會用「洗石子」做墳墓建材，反映出不同地區的墓地文化。除了傳統造型的墓地，台灣也引進過外國風格的墓園，林柏伸加碼分享自己的「心頭好」，只見照片上矗立著如埃及「方尖碑」的墓碑，原來這是在台中的吳鸞旂墓園，不只墓碑造型特殊，連壁飾雕刻花樣都很有外國風格，讓現場來賓都大呼非常美麗。
除了分享不同風格的墳墓照，導覽先生林柏伸還特地帶了「寶物」到攝影棚，沒想到一拿出來居然是兩尊神主牌，嚇得浩子根本不敢上手拿，趕快求救前輩菜子，膽大的菜子雖然鼓起勇氣伸出手，還是不免緊張詢問：「這兩位是？」其他人則在一邊提醒：「要虔誠！」雖然導覽先生解釋帶來的神主牌已經無人供奉「退掉」了，沒有靈魂不用忌諱害怕，但浩子看到面前直立的神主牌，還是不禁臉色發白，直呼感覺自己越來越不會主持。
看完往生者的「大厝」，另一位導覽先生蕭文杰教授介紹的是擁有百年歷史的深坑草厝。蕭文傑解釋雖然大眾普遍印象茅草屋容易被吹走，但其實台灣的草屋工法非常堅固，因為屋頂上所使用的白茅草會分泌一種油脂，雨水落在上面會滑掉不會浸濕茅草。不過因為草還是會自然腐爛，需要定期更換屋頂茅草，通常需要左鄰右舍一起幫忙，也無形中連結了人與人之間感情。說到這裡蕭文傑也不由得發出感慨：「保存文化資產不是只有房子而已，其實也同時保存了無形的價值觀。」聽完導覽先生的補充，感情豐沛的大霈也眼含淚光地說：「如果有一天要在裡面演歷史劇，我真的會很感動，因為這是造景造不出來的！」節目最後主持人和來賓一起享用來自深坑的鼠麴粿，浩子不改搞怪本色邊吃邊做結語：「以後放假不用去人擠人的老街，可以去墳墓走一走，還有導覽先生幫你導覽！」更多節目精彩內容都在8月4日晚上八點第14頻道公視台語台。（編輯：楊穎軒）