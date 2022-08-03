「A酸」怕曬太陽　輕易嘗試恐造成皮膚刺激

我是廣告 請繼續往下閱讀
A醇又稱「視黃醇」，是維生素A的衍生物，經科學證實，能改善皮膚的健康與外觀，例如增加肌膚緊實度等功效。靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱表示，目前文獻指出，不管是低濃度或高濃度的A醇都可修護皮膚；此外，相較於A酸，A醇的刺激性較低，因此更被廣泛的應用於化粧品中，也成為近年來的熱門成分。
儘管A醇的好處多，刺激性也較低，但A醇經皮膚滲透依舊會分解成A酸，因此並非濃度越高越好。使用A醇的初期，會有角質代謝變化，造成肌膚脫屑、皮乾、緊繃、冒痘、粉刺等角質更新過程，應評估個人肌膚是否能長期耐受使用來調整，也建議孕婦避免使用。
化粧品不得添加A酸 須由醫師診斷開立
另一種常見的A酸，運用在肌膚上可達到抗發炎、抑制皮脂分泌、幫助角質代謝與促進膠原蛋白增生等作用，因此，A酸經常用於治療痘痘肌或嚴重的油性肌膚；在臺灣A酸不得添加於化粧品中，若有需要，須經皮膚科醫師診斷後開立。
吳姵萱分享，若欲使用A酸改善膚質，必須做好心理準備長期抗戰！她舉例，若是治療粉刺與青春痘，約4～6週方能見效，若要肌膚光滑細緻、淡化痘疤黑斑，則須超過2～3個月，要改善細紋或老化則需1年以上。
懷孕與欲受孕者 不可使用A酸
吳姵萱說明，使用A酸後，表皮會對紫外線的防護力下降，在陽光曝曬下會加重刺激敏感發生，因此建議夜間或睡前使用A酸，白天也需注重防曬與保濕。
最後提醒，口服A酸有導致胎兒畸形的現象，因此有受孕規劃、或懷孕中的孕婦禁止使用，而外用A酸雖然不易透過皮膚吸收，對懷孕時的生理狀況影響有限，但仍不建議孕婦使用。
食藥署也提到，A酸對黏膜與皮膚脆弱處有較大的刺激性，使用時切莫接觸到黏膜、眼睛、口唇及鼻孔，使用後也要將手部澈底清洗乾淨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54652
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw