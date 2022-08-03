砧板的正確使用及清潔方式？專家帶你認識４大類材質

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生、熟食應使用不同砧板 如何正確清潔及消毒？
海洋大學食品安全與風險管理研究所莊培梃助理教授表示，生食與熟食應使用不同砧板，且用完應立刻清潔。建議家中最少準備兩塊砧板：一個專門切生肉等生食，另一個專門切熟食，例如熟滷味等食品，避免生食上的微生物因交叉污染傳到熟食，若能準備第三個砧板處理蔬果會更好。生熟食的砧板可以做標記，或直接以不同顏色砧板分別，方便自己與家人辨認。
砧板使用後需立刻清洗，避免食材殘渣停留在砧板表面使微生物孳長。清洗時以洗碗精、沙拉脫等食品用洗潔劑搭配細纖維菜瓜布刷洗，避免使用鋼刷以防刮痕損傷，也不可直接用滾燙熱水沖洗，因食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固反而不容易洗淨。
砧板洗淨後應放在通風處晾乾、保持乾燥以免發霉。若想額外對砧板施行消毒，可以用75%酒精或200 ppm的漂白水(以市售5%漂白水為例，可將40mL漂白水加入10公升清水調配)消毒，避免消毒液殘留砧板而污染食材。
一圖看懂砧板４大材質 無明顯異狀也要定期更換！
至於民眾該如何挑選砧板？莊培梃助理教授建議，可依據廚房流理臺面的大小，挑選合適的砧板，操作起來會更得心應手。不同材質的砧板各有其特性，使用與維護的方式也不盡相同，以下就四大類材質加以說明：
- 木頭砧板：材質較厚重，適合剁切生肉。木頭砧板較不容易造成刀具損傷，但容易吸水、發霉，需注意絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌孳長的環境。
- 塑膠砧板：較為輕薄、平價，有不同顏色可供選擇，但較容易留下刀痕，若損傷嚴重即須更換，不可繼續使用。特別提醒，高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。
- 玻璃砧板：不容易附著氣味、較耐高溫，但容易使刀具變鈍，且使用時易滑動，需特別小心。
- 不銹鋼砧板：近年來常見的新材質，表面光滑、不容易留刀痕，方便清洗與保養，但容易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。
食藥署叮嚀，無論任何材質的砧板，使用後都應立即清潔乾淨、風乾，並依照不同材質的砧板特性正確使用，也可幫助自己把關居家食安，飲食生活更愉快。
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