婦嚴重蕁麻疹伴隨公主病想不開　醫陪伴走出陰霾

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郭女士說，101年發病，一星期可掛五次急診，身上的皮膚紅腫，求醫並不順利，有些醫師判定是過敏的狀況，打完抗組織胺、類固醇就回家，可是狀況越來越嚴重；有醫師在治療三個月後直接說沒辦法醫治，另請高明。那時候每天都很不開心，憂愁著臉躲在家裡，晚上不開燈，講出來的話都是不好聽的話，甚至一度想自殺。
慢性蕁麻疹＋公主病 身心影響巨大
102年某天急性期發作，來到大林慈濟醫院急診室，巧遇風濕免疫科許寶寶醫師。「你現在狀況很危急，你好好休息，把問題交給我，我來查原因。」郭女士突然覺得好安心，終於有醫師願意幫助自己。
許寶寶醫師表示，郭女士的慢性蕁麻疹經常急性發作，主要在皮膚上會出現紅、腫、癢的症狀，合併血管性水腫，造成臉、眼睛周圍、喉嚨、嘴唇、四肢腫脹，有時會過敏性休克，嚴重可引起窒息；又伴隨俗稱公主病的纖維肌痛症，造成她全身痠痛，疲憊與睡眠不良、記憶不好、憂鬱症等情緒問題，而最嚴重的還是心理問題，會進而影響身體的疾病。
正確觀念跟信仰接納疾病 情況好轉
經由許寶寶醫師的鼓勵逐漸轉念，郭女士說，身體的疾病常會讓情緒低落，但有了正確的觀念跟信仰，會覺得病痛需要自己接受它，開心的心態，與人互相的關心，真的病痛雖然還會存在，但狀況跟生活的品質會改善很多，現在一個月發作兩次就算多了。
心理疾病要靠自己 轉念治療效果加倍
許寶寶醫師指出，十個患者中，七、八成都伴隨心理疾病。身體疾病可以用藥物慢慢治療，但心理的疾病要靠改變自己才能得解脫。每位患者都要很樂觀，能接受疾病，與疾病共存，心理改變了，歡喜心面對，治療的效果會加倍。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54658
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