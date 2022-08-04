防脂肪肝變肝癌　國健署授4大訣竅

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養成良好生活習慣 降低脂肪肝的發生
感染B型或C型肝炎所引起的肝癌，可經由接受篩檢及早期治療來控制；另脂肪性肝炎所引起的肝癌，可透過改變生活型態來改善。近年來，國人喜好含糖的手搖杯飲料、高脂肪食物等，導致攝取過多的熱量，以及久坐缺乏運動、熬夜等不良生活習慣，造成體重增加甚至產生脂肪肝等健康問題。
常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良，由於脂肪肝沒有症狀，難以察覺對身體的影響，伴隨著肝癌致病機轉，即從脂肪肝轉變成肝炎，再形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌。
維持健康體位 牢記4要訣
目前脂肪肝並無有效的治療藥物，但研究顯示，減重是可以有效預防脂肪肝的發生。國民健康署吳昭軍署長提醒，脂肪肝的預防沒有捷徑，養成良好生活習慣，維持健康體位的四大訣竅：「一、認識自己的BMI，二、聰明吃；三、快樂動；四、天天量體重」，透過控制體重、均衡飲食、規律運動，有效降低脂肪肝的發生，向脂肪肝說掰掰。
45歲至79歲 善加利用B、C型肝炎篩檢服務
7月28日世界肝炎日，為響應世界衛生組織（WHO）今（111）年主題「Bringing hepatitis care closer to you （讓肝炎照護更貼近您）」，而要知道自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供45歲至79歲民眾（原住民提早至40歲），補助終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，可多加利用；如確定有B、C型肝炎，應遵從醫囑、定期追蹤、治療，避免演變為肝病、肝硬化，並預防肝癌的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54657
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