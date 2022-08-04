特企／大亞集團不變初心　讓穩定力量串聯台灣每一個故事

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來ESG成為全球企業經營顯學，當各大企業紛紛搭上這波綠趨勢，而大亞集團早於數年前開始，沈尚弘董事長就訂下「友善環境、美麗家園的推手」作為企業願景，從研發到生產，無不以友善環境為核心，為了賦予傳統的電線電纜新生命並創造品牌價值，進一步提高產品競爭力，因此從源頭做起，以穩定發展電線電纜、漆包線產品的本業奠基，朝能源領域邁進，大亞自2014年開始發展太陽能產業，加強布局創新能源事業，近年更積極鎖定儲能事業發展。沈尚弘董事長分享：「大亞對創新能源產業的投入，並不是順應這一兩年ESG的風潮，我們起心動念的很早」。你我與這片土地緊密連結，為了守護這樣的得來不易，大亞決定早一步開始為這座美麗家園做點什麼。今年，大亞推出《初心篇》企業影片，期待與民眾分享這道地平線上每一個值得珍惜的片段，也引出維持地平線上所有故事背後的穩定力量：大亞電線電纜。作為能源串接的領導品牌，大亞電線電纜要持續貫徹從太陽能能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，一條龍的完整服務，環境永續是構建大亞的基因，更是我們不停追求高品質的原因更要帶領產業，不斷進步，持續為國人開創安穩美好的生活。大亞集團秉持著保護自己的家園永續美好的品牌初心，在人們看不到的地方、還沒有人知道的時候，大亞已經領先一步於2008年做到「首家環保電纜超越歐盟規格」，不只無鉛，更限用有害物質指令（RoHS），對環境的危害極低，可大幅降低土壤與地下水汙染，且材料可回收再利用。在2009年，大亞「早一步實行首家PVC電線電纜無鉛化」，杜絕電纜絕緣層因為含鉛，燃燒時產生有毒氣體，進而危害環境與人體健康的狀況發生。而2019年，大亞更「早一步獲得業界唯一綠色工廠認證」，不只取得廠房建築物取得內政部綠建築標章，也通過生產營運管理通過工業局清潔生產評估，不斷朝向產業綠化與建立綠色產業的方向邁進。沈尚弘董事長謙虛回應：「這些早一步做好，其實只是實踐我們相信的事、堅持我們相信的事」。大亞電線電纜集團以創新求變為成長的驅動力，積極面對挑戰，順應時代變化，以前瞻思維推動產業前進，與台灣這片土地共榮共存。
關於大亞集團
大亞電線電纜公司前身「大亞實業廠」，由沈大枝及沈金承二位創辦人於1955年成立。1967年，更名為大亞電線電纜股份有限公司，除生產高壓橡膠電線電纜，也開始製造電動能轉換用的漆包線。1986年，遷廠至台南市關廟區現址，並於1988年12月股票上市。
大亞電線電纜公司深耕台灣，以提供能源穩定傳輸及轉換為產品宗旨。產品範疇涵蓋公共建設電力傳輸用的345KV、161KV等交連PE特高壓電力電纜、建廠或民生居住用的電線電纜及工業、消費、汽車與電機電子產業產品用的漆包線，同時是台灣首家通過台電345KV定型試驗的線纜公司。
為保證產品品質及一站購足，大亞電線電纜公司從上游銅材製程至下游的線纜佈放，旁及特殊性電子用金屬產品，集團規模成形。大亞集團除戮力台灣經濟民生建設，並於香港、大陸東莞市及昆山市、越南同奈省及海陽省建廠，就近服務客戶及貼近市場。2006年大亞(越南)電線電纜公司股票上市，成為第一家於越南股票上市的100%外資公司。
大亞集團除了專事製造能源傳輸用的電力電纜及能源轉換用的漆包線，同時佈局能源產出領域，分別於1992年、2000年成為台灣汽電共生及森霸電力的創始股東，投入天然氣發電事業；2014年啟動太陽能發電，成立大亞綠能公司，積極投入潔淨能源產業，跨足能源產生的領域。並以致力成為「友善環境、美麗家園的推手」為願景，朝「成為能源串接的領導品牌」目標努力。過往66年，大亞集團以穩定優質的產品做為台灣公共建設、經濟發展的基石，以穩健經營提供員工安居樂業的環境。
進入67週年，大亞集團，持續傳輸穩定的力量。
《初心篇》影片YouTube連結：https://reurl.cc/D36djm
《初心篇》影片雲端下載連結：https://reurl.cc/Zb7rep
大亞集團：https://www.taya.com.tw/msg/msg293.html