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羅宏正買衛生紙度過七夕夜　後宮第一寵妃是黃河

▲羅宏正（左）把《滴水的推理書屋》當後宮，黃河（右）比李沐還得寵。（圖／記者林調遜攝）
▲羅宏正（左）把《滴水的推理書屋》當後宮，黃河（右）比李沐還得寵。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-04 17:34:422022-08-04 17:38:51

茁劇場《滴水的推理書屋》首映會今（4）日舉行，適逢七夕情人節，羅宏正在劇中身為推理社社長，老是疑神疑鬼，又因為是大家的學長，大家都怕他，搞得一副皇帝氣派。社員都聽學長羅宏正的，他豪邁玩笑地說：「整個推理書屋都是我後宮。」他心裡有事不說，只寫在臉上，這時，只要解語花黃河出現，一切事情都搞定。

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▲左起李沐、導演廖士涵、羅宏正、陳婉婷、林映彤、黃河、王小棣出席《滴水的推理書屋》首映會。（圖／記者林調遜攝）
▲左起李沐、導演廖士涵、羅宏正、陳婉婷、林映彤、黃河、王小棣出席《滴水的推理書屋》首映會。（圖／記者林調遜攝）
李沐說，羅宏正像老兵、班長，常常講冷笑話，一開始合作時，她顧及對方顏面，只好陪笑，後來乾脆不忍了，直接翻白眼，或是丟下一句「不好笑」就走人。但「老兵」羅宏正還是一臉無所謂，繼續講冷笑話，這時「愛妃」黃河很配合地一笑，李沐說，難怪羅宏正只愛黃河。

黃河流露真情說，「可以被寵愛我覺得很好，因為，我們之間是真的。」羅宏正一一舉例，「比如我們在街邊吵架，很像鬧分手，或是誰一言不合，就開車走人。」但羅宏正不忘誇獎其它「後宮佳麗」，「陳婉婷造型多變，可以別有韻味，也可以有風塵味。林映彤穿起藥師袍，戴上眼鏡很可愛，很可以專業背書的感覺，又很疼戲裡的弟弟吳翰林，愛心滿滿。」 

▲羅宏正冷笑話頻被女演員打槍。（圖／記者林調遜攝）
▲羅宏正冷笑話頻被女演員打槍。（圖／記者林調遜攝）
問每人今晚七夕怎麼過？羅宏正說，要去買洗衣精跟衛生紙，大家譁然，問他買衛生紙要幹嘛？都投以曖昧眼光。羅宏正問說：「都沒人問我買這些要幹嘛嗎？」還是李沐最敢戳破他，「不用問啦，他又在講冷笑話了！」

劇中李沐三番兩次到書屋找羅宏正辦案，甚至「問事」，一同推理。廖士涵導演原本想為他倆製造些粉紅泡泡，李沐和羅宏正也有此意，但再三思考，都覺得冒不了泡，「劇情實在放不進去，乾脆不愛了。」羅宏正說：「其實兩人是互相猜忌的過程，因為彼此一直不信任。」李沐說：「我去找他，根本是想利用他，我們是彼此利用。」

《滴水的推理書屋》8月6日晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信MOD、Hami Video上架、台視晚間10點播出、隔周一晚間11點LINE TV播出。

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