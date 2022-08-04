羅宏正買衛生紙度過七夕夜　後宮第一寵妃是黃河

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黃河流露真情說，「可以被寵愛我覺得很好，因為，我們之間是真的。」羅宏正一一舉例，「比如我們在街邊吵架，很像鬧分手，或是誰一言不合，就開車走人。」但羅宏正不忘誇獎其它「後宮佳麗」，「陳婉婷造型多變，可以別有韻味，也可以有風塵味。林映彤穿起藥師袍，戴上眼鏡很可愛，很可以專業背書的感覺，又很疼戲裡的弟弟吳翰林，愛心滿滿。」
問每人今晚七夕怎麼過？羅宏正說，要去買洗衣精跟衛生紙，大家譁然，問他買衛生紙要幹嘛？都投以曖昧眼光。羅宏正問說：「都沒人問我買這些要幹嘛嗎？」還是李沐最敢戳破他，「不用問啦，他又在講冷笑話了！」
劇中李沐三番兩次到書屋找羅宏正辦案，甚至「問事」，一同推理。廖士涵導演原本想為他倆製造些粉紅泡泡，李沐和羅宏正也有此意，但再三思考，都覺得冒不了泡，「劇情實在放不進去，乾脆不愛了。」羅宏正說：「其實兩人是互相猜忌的過程，因為彼此一直不信任。」李沐說：「我去找他，根本是想利用他，我們是彼此利用。」
《滴水的推理書屋》8月6日晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信MOD、Hami Video上架、台視晚間10點播出、隔周一晚間11點LINE TV播出。