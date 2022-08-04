高三生下樓梯突「睡著倒地」　醫提醒：猝睡症生活風險高

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現代人，尤其青少年，常因夜間滑手機、用電腦，出現睡眠剝奪（Sleep deprivation）情形。而除此之外，還有睡眠呼吸中止症、甲狀腺低下、精神方面疾病或藥物及酒精濫用等相當多因素都可能影響睡眠，導致白天嗜睡。對此，黃玉書教授強調，要解決嗜睡問題，「找到背後真正原因」才能對症下藥。而事實上，白天嗜睡並不等於嗜睡症，臨床上仍需透過問診、量表評估、白天多次入睡檢查（Multiple sleep latency test, MSLT）、整夜睡眠多項生理功能檢查（Polysomnography, PSG）或手腕錶檢測（Actigraphy），來綜合判斷是否有「嗜睡症」或「猝睡症」。
猝睡症好發年輕族群 未及時治療恐影響生活
值得一提的是，嗜睡症中有一種「猝睡症」，是因患者自體免疫功能失常，導致腦部下視丘分泌食慾素（hypocretin, 又稱下丘腦泌素）的細胞逐漸被破壞，不僅難以在白天維持清醒，也可能像上述案例那般，在行動中突然猝倒，失去四肢肌肉張力，臨床上稱為「猝睡症（Narcolepsy）」。由於好發於15-25歲之年輕族群，患者學業及學習、工作表現或人際關係常受巨大影響，不僅如此，黃玉書教授表示，在許多研究數據中都已觀察到，猝睡症患者發生交通事故的機率，相較一般人高出十倍以上，生命安全恐受威脅。
黃玉書教授提到，過去醫界普遍對於猝睡症了解不深，直至近十多年來，陸續有相關研究文獻出現，發現猝睡症患者血液中常可檢驗出人類白血球抗原（human leukocyte antigen,HLA）DQ及DR因子，與家族遺傳也有緊密關聯。因此，現臨床上多可透過抽血檢測免疫相關基因或測腦脊髓液中的食慾素，及早診斷猝睡症，及時給予患者適當治療。
「打瞌睡」是警訊！ 必要時接受藥物治療改善睡眠
「打瞌睡」在部分民眾眼中只是小問題，然而，它也可能是身體對你發出的警訊！黃玉書教授指出，國外大型研究顯示，若睡眠品質長期不佳，可能發生的健康問題相當廣泛，如自卑、憂鬱症、肥胖及糖尿病…等。透過醫師診斷並安排治療計畫，必要時適當接受藥物治療並維持充足睡眠（每日平均至少8小時），才能讓患者生活受到的影響降到最低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54659
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