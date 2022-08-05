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新創公司整合各專業領域　掀牙科領域「數位革命」！

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新創公司整合各專業領域　掀牙科領域「數位革命」！

健康醫療網

2022-08-05 10:01:00

【健康醫療網／賴欣平報導】後疫情時代下，遠距醫療、雲端病歷及AI數據應用等智慧醫療的需求不斷提升，如何整合數位化科技與醫療資訊系統（HIS）以提升診療品質和醫病關係，成為眼下當務之急。

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過去，台灣牙科常遇上「資訊量過於龐大」的困境，缺少「數位整合」，台灣牙科知名新創公司執行長陳欽章與其團隊歷經7年積累，發表新一代雲端診所管理系統。統合牙科、生技、科技及管理顧問業各領域專業，優化診所管理、牙材採購及醫務管理等牙科營運，並持續擴張全球使用族群，現共已累積導入15個國家、150家診所，成功將台灣牙科數位發展推向國際。

▲圖為台灣牙科知名新創公司執行長陳欽章醫師，創業七年首度向外發表全新概念，水平整合牙醫全方位需求，導入垂直式創新智慧醫療產品，大幅改善醫療服務的品質與效能。

牙齒成色落差大　假牙退件重製事件層出不窮

有些人會好奇，牙科要怎麼與新型數位科技做連結？其實，牙科幾乎可說與科技密不可分，陳欽章執行長舉例，過去牙科在使用一般相機拍攝口腔照片時，常會受環境影響牙齒成色。此次攜手知名科技公司，以先進抗反光顯示技術結合色彩擬真還原運算能力，達到精準牙色影像擬真還原，協助降低假牙退件重製的比例，在減少營運成本的前提下提高醫療滿意度。

口腔內微生物多　建立菌相資料庫達到「預防」

另外，根據健保局統計，牙醫一年在台灣健保中約佔500億預算，高居健保給付支出第三名，為減輕健保負擔，陳欽章執行長現也帶領團隊，與致力研究人體菌相科學的知名生技公司共同建立「口腔菌相資料庫」。

知名生技公司總經理劉君豪說明，人體內微生物總重量加總約有兩公斤，口腔內也有高達700多種微生物，其中除好菌、壞菌之外，也有許多未知菌種，俗語說的「病從口入」並非空穴來風。然而，不同於一般醫院健檢項目如血糖、或骨密度…等檢測有所謂「正常值」的標準，體內微生物目前於臨床上並無一公定標準值，而口腔菌相資料庫的建立，能對牙科「精準治療」及「預防」起到一定功效，成為未來口腔健康發展以及改善健保支出負擔相當重要的關鍵。

新創公司成領頭羊　帶領台灣牙科積極智慧轉型　

面對智慧醫療的未來趨勢，陳欽章執行長掌握先機，與智慧醫療產業合作，採用3D影像解決方案，只要上傳醫療影像檔，即可透過實境操作，展示口腔3D全像投影，使患者對診斷結果有更直觀的認識。

▲透過實境操作，展示口腔3D全像投影，讓患者對診斷結果有更直觀的認識。

衛生福利部口腔健康司副司長賴向華提到，台灣口腔醫療水準非常高，唯整合行銷方面略顯缺乏，能有新創公司帶領台灣牙科進行智慧轉型，在許多方面來說都有幫助，也能讓全世界更加看到台灣醫療表現。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54700

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