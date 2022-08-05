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守護男性健康 攝護腺MRI，精準揪出男人「長壽癌」

守護男性健康 攝護腺MRI，精準揪出男人「長壽癌」
守護男性健康 攝護腺MRI，精準揪出男人「長壽癌」

健康醫療網

2022-08-05 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近年來，台灣攝護腺癌患者逐年攀升，據衛福部資料統計，每年新增約7,000案例，是男性十大癌症發生率第5位，死因第6位。攝護腺癌已是台灣男性泌尿系統癌症的第一殺手！

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攝護腺癌上升趨勢快　醫師分析三主因

攝護腺癌好發60歲以後男性，隨年齡增加發生率越高；早期多沒症狀，約三成患者確診時已轉移，錯失治療黃金期。西園醫院永越健康管理中心泌尿科主治醫師張宇鳴表示：「攝護腺癌的腫瘤進展較緩慢，是可早期診斷、早期治療，也可根治的癌症；分析其人數增長主因，除年齡老化、西化飲食外，篩檢率不夠普及、男性病識感較不足、擔心切片後遺症，是三大主因。」

64歲王先生，因解尿不順至泌尿科就診，經醫師肛門指診發現攝護腺有疑似硬塊，但攝護腺特異性抗原(PSA)的抽血指數正常（0.93，正常值＜4 ng/ml）；患者害怕切片風險，又擔心得癌而感到兩難，因此決定先採醫師建議，進行非侵入性攝護腺磁振造影(MRI)，做精細的進一步檢查；結果在左側發現有異常腫塊，並已向外侵犯，範圍約3.5公分，後經切片及手術確診為攝護腺癌第三期。

攝護腺癌的診斷方式

傳統攝護腺癌篩檢是以肛門指診、攝護腺特異性抗原指數(PSA)抽血檢查做為初步檢測工具。近來更有新型多參數「攝護腺MRI檢查」，再搭配「攝護腺健康指數PHI」分析，成為攝護腺癌的篩檢利器。

新型MRI配備高感度的16通道軟式表面線圈，取代傳統內置式直腸線圈，不須放置任何設備，非侵入性、無痛方式，能更輕鬆舒適地完成檢查；其清晰的影像，能清楚看到疑似病兆與周邊組織分界，也提供醫師臨床診斷與切片方向參考的有力工具，以降低感染風險。

▲「攝護腺磁振造影檢查」能清楚呈現病灶大小與周邊組織分界，是攝護腺癌的進階篩檢利器之一。

切片檢查，一定要做嗎？

PSA是由攝護腺分泌的醣化蛋白質，釋放到血液中。醫師張宇鳴補充：「一般來說，PSA數值大於4就建議做切片檢查；然而PSA的專一性不高，會受到攝護腺肥大、發炎、泌尿道感染等因素影響。所以，若要早期診斷，需取得病理組織切片才能確診。」

攝護腺超音波切片是目前唯一的確診工具，但受限於超音波的影像解析度，多數腫瘤無法清楚呈像，切片針頭能否正確穿刺，也有待機率與運氣。另外，切片為侵入性檢查，有感染風險，還是有患者因不願意切片而延誤病情。

攝護腺癌檢查新趨勢：MRI+PHI健康指數

為降低切片併發症且減少不必要的切片，最近發展出兩種攝護腺癌檢測新利器，分別是高階多參數磁振造影（mpMRI）的「攝護腺MRI」及抽血檢驗PSA衍申的「攝護腺健康指數（PHI）」，可進一步評估PSA上升原因和攝護腺的狀況。

「攝護腺MRI」利用多參數（mpMRI）的方法，綜合評估核磁共振的各系列影像，以判斷攝護腺癌的風險、腫瘤定位、癌症分期，因為非侵入性、不須放置任何設備，可舒服完成檢查，受檢者接受度高。同時，MRI的影像清晰可做為切片導引，有利提升準確度、減少失準，提高手術的成功率。而「攝護腺健康指數（PHI）」，則是利用PSA、free PSA、p2PSA（較穩定的PSA前驅物，與攝護腺癌有更強的關聯性）這三項指標，經公式運算得到攝護腺健康指數，PHI指數愈高代表罹癌風險愈高，指數若超過36以上，則建議接受切片檢查。

定期檢查早期診斷：揪出男人「長壽癌」

張宇鳴醫師提醒：「攝護腺癌五年存活率達70％左右，建議男性50歲以上定期追蹤攝護腺狀況；若有攝護腺癌家族史，更應提早至45歲，每年接受PSA抽血檢驗及肛門指診。」如有異常，儘早諮詢泌尿科專科醫師，安排進階檢查包括：抽血檢驗攝護腺健康指數（PHI）、攝護腺超音波、攝護腺MRI、攝護腺切片等。

攝護腺癌的預防與保健

危險因子，包括年齡、肥胖，有家族病史；直系血親有一位罹患，其發生率為常人兩倍；若有兩位，則高達五倍。茄紅素、硒及較高的射精次數（每月超過21次），可預防攝護腺癌；甘藍菜、花椰菜等黃綠色蔬菜，番茄、綠茶、咖哩等，建議多攝取。另外，應避免高油脂、醃漬或油炸類食物；不吸菸、多喝水、養成正常排便及規律運動習慣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54689

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