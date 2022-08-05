台灣第一個玫瑰斑病友協會　TARS正式成立

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酒糟正名「玫瑰斑」 九成與蠕型螨蟲增生有關
台灣青春痘暨玫瑰斑協會祕書長許仲瑤醫師指出，玫瑰斑(Rosacea)因患者臉頰會紅紅的，貌似有喝酒而有「酒糟」的別名。但其實玫瑰斑的英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，不喝酒的人也有可能會罹患玫瑰斑。許仲瑤醫師補充，國內玫瑰斑發生率約介於1%至5%之間，女性與男性比例約3：1，女性較多，其中九成玫瑰斑病人的主要病因，源自於臉上蠕形蟎蟲過度增生。蠕型螨蟲是人體臉部常見的寄生蟲，以臉部油脂及皮屑維生，數量正常的狀況下不會對人體造成影響。過多蠕型螨蟲會咬蝕人類的毛囊表皮，讓患者的皮膚受損，也讓皮膚變得脆弱發炎，導致玫瑰斑的出現。
▲台灣青春痘暨玫瑰斑理事長邱品齊醫師
皮膚疾病分辨不易 交由專業醫師判斷
台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊醫師解釋，皮膚的疾病像是青春痘與玫瑰斑等，治療中最困難的點在於「確診」，也就是判斷疾病種類與造成的原因，若沒有專業醫師的判斷而自行聽信偏方，或是用了錯誤的方式處理青春痘或玫瑰斑的問題，有可能會造成皮膚永久的損傷。在2021年的皮膚科問卷調查中，有不少病患(12%)認為皮膚疾病可以單靠使用保養品、尋求美容師協助(6%)等方法就能夠治療。邱品齊理事長表示，不少國家在國高中健康教育中，都有針對青春痘、玫瑰斑等狀況的課程或宣導，但台灣較少有這樣的資源。台灣青春痘暨玫瑰斑協會成立的主要宗旨，就是希望能結合各界的力量推行健康教育，引進國際的治療準則，改善台灣民眾青春痘及玫瑰斑的問題。
一系列玫瑰斑活動 盼國人能擁有健康好臉色
台灣青春痘暨玫瑰斑協會成立以來，推出一系列實體及虛擬活動，將於台北、台中、高雄邀請該區皮膚專科醫師舉行玫瑰斑巡迴衛教講座，提供民眾正確的衛教訊息，包含玫瑰斑的症狀、治療與保養。也透過社群力量，邀請有曾經罹患皮膚疾病的網紅們站出來，分享自身經驗與正確的治療觀念，期盼讓國人更了解青春痘與玫瑰斑，別再因為臉紅，或是丘疹膿皰而缺乏自信。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54716
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