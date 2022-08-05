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台灣第一個玫瑰斑病友協會　TARS正式成立

台灣第一個玫瑰斑病友協會　TARS正式成立
台灣第一個玫瑰斑病友協會　TARS正式成立

健康醫療網

2022-08-05 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】玫瑰斑(Rosacea)，俗稱酒糟，為慢性反覆性的皮膚病變，主要為血管擴張(Vasodilation)所引起，患者多以女性為主，常見的致病因子包含日曬(紫外線)、天氣炎熱、基因、情緒壓力、蠕形螨蟲、免疫系統以及表皮障壁功能的缺損等。常與青春痘疾病一同被患者視為保養化妝的問題，在沒有專業醫師治療的狀況下對皮膚健康造成傷害。

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有鑑於台灣社會長期對青春痘、玫瑰斑疾病的誤解，同時缺乏一個真正全心全力為病患全方位醫療照護配套而努力的機構。在2021年，由玫瑰斑病患的家屬自發性發起的全國性之社會公益慈善組織，台灣青春痘暨玫瑰斑協會(TARS)正式成立，旨在宣導台灣青春痘與玫瑰斑衛教資訊，提供醫療上的諮詢與協助，並架構病友聯繫管道，為病友的健康與福祉而努力。

酒糟正名「玫瑰斑」 九成與蠕型螨蟲增生有關

台灣青春痘暨玫瑰斑協會祕書長許仲瑤醫師指出，玫瑰斑(Rosacea)因患者臉頰會紅紅的，貌似有喝酒而有「酒糟」的別名。但其實玫瑰斑的英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，不喝酒的人也有可能會罹患玫瑰斑。許仲瑤醫師補充，國內玫瑰斑發生率約介於1%至5%之間，女性與男性比例約3：1，女性較多，其中九成玫瑰斑病人的主要病因，源自於臉上蠕形蟎蟲過度增生。蠕型螨蟲是人體臉部常見的寄生蟲，以臉部油脂及皮屑維生，數量正常的狀況下不會對人體造成影響。過多蠕型螨蟲會咬蝕人類的毛囊表皮，讓患者的皮膚受損，也讓皮膚變得脆弱發炎，導致玫瑰斑的出現。

▲台灣青春痘暨玫瑰斑理事長邱品齊醫師

皮膚疾病分辨不易　交由專業醫師判斷

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊醫師解釋，皮膚的疾病像是青春痘與玫瑰斑等，治療中最困難的點在於「確診」，也就是判斷疾病種類與造成的原因，若沒有專業醫師的判斷而自行聽信偏方，或是用了錯誤的方式處理青春痘或玫瑰斑的問題，有可能會造成皮膚永久的損傷。在2021年的皮膚科問卷調查中，有不少病患(12%)認為皮膚疾病可以單靠使用保養品、尋求美容師協助(6%)等方法就能夠治療。邱品齊理事長表示，不少國家在國高中健康教育中，都有針對青春痘、玫瑰斑等狀況的課程或宣導，但台灣較少有這樣的資源。台灣青春痘暨玫瑰斑協會成立的主要宗旨，就是希望能結合各界的力量推行健康教育，引進國際的治療準則，改善台灣民眾青春痘及玫瑰斑的問題。

一系列玫瑰斑活動　盼國人能擁有健康好臉色

台灣青春痘暨玫瑰斑協會成立以來，推出一系列實體及虛擬活動，將於台北、台中、高雄邀請該區皮膚專科醫師舉行玫瑰斑巡迴衛教講座，提供民眾正確的衛教訊息，包含玫瑰斑的症狀、治療與保養。也透過社群力量，邀請有曾經罹患皮膚疾病的網紅們站出來，分享自身經驗與正確的治療觀念，期盼讓國人更了解青春痘與玫瑰斑，別再因為臉紅，或是丘疹膿皰而缺乏自信。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54716

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