賣場白米選哪款？主婦「私藏清單」Q彈香甜：隔夜也好吃

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綜合網友意見，最熱門的選擇為大倉米舖以及天生好米，「大倉米舖+1，即使隔夜飯也好吃」、「只買大倉米舖的米」、「米的話…我都只買天生好米」、「推大倉米舖或是天生好米」、「目前覺得大倉米舖跟樂米穀場的米都很不錯喔」、「大推 ～天生好米 我家的最愛」、「比較喜歡大倉米舖」。
實際上《NOWnews》曾報導，米飯好吃的與否，除了和品種、生產方式、新鮮度有關係外，「烹飪過程」也相當重要，對此「花蓮區農業改良場」也透過臉書分享米飯變好吃的「關鍵5步驟」：
第一「洗米」，洗米為洗掉米糠及雜質，但沖洗時，米粒中的無機質與維他命B1容易流失，如果次數太少，米糠未完全洗除，就會影響米飯的外觀及食味，因此建議洗米時，放入多量的水，迅速淘洗一下後，立即將水倒掉，接著再換水，最多淘洗3次。
第二「浸米」，浸水能讓米粒充分吸水，使水分進入胚乳内部，加熱糊化時，米粒糊化均一，形成軟而膨脹的米飯，如果水未遍及米粒內部，加熱時米粒表面就會形成糊層，進而影響水和熱不易進入米粒中心，造成米粒内部不易煮透。
第三「煮飯」，煮飯過程中，先前加入的水，一部分會與米粒中的澱粉顆粒結合形成結合水，一部分則形成游離水，而最理想的情況，是加入的水全被結合水利用，澱粉完全糊化，沒有游離水存在時，米飯會最富黏彈性；一般加水量建議，1杯米加1.1～1.2杯的水，可依個人口味調整軟硬度；此外，飯鍋大小與飯量的平衡十分重要，米粒愈多，愈容易只有米表面膨潤，但內部生硬，影響米飯的黏性及硬度，建議米飯的容量應占量50%即可，就能有不錯的風味。
第四「悶飯」，米飯剛沸騰時，水分尚未充分轉移道米粒內部，因此一開始味道會較淡、且内部生硬，需要利用熄火後的餘熱，讓鍋内米粒間的水分達到均衡狀態，一般需悶個30分鐘。
第五「翻鬆」，整鍋飯中，鍋底的米飯味道最差，鍋内中央附近的最好吃，因此在悶飯完畢，建議將整鍋米飯上下混合、略加攪鬆，使整鍋米飯均一混合，並稍微開蓋讓部分水氣蒸散，之後再悶20～30分鐘，更能增進米飯的品質。（編輯：鍾怡婷）