中元普渡有看５保庇！供品準備重點，不讓腸胃來搞鬼！

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有看５保庇腸胃不搞鬼！中元普渡供品準備重點。
1.包裝完整：建議選擇包裝完整、真空密封的包裝為佳，散裝食品的安全性較為堪慮。
2.標示清楚：挑選明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話，以及原產地、營養標示等資訊的產品，同時確認是否有過多的化學添加物。
3.優良認證：三牲肉品最好選購有CAS標章及「屠宰衛生檢查合格標誌」，並注意不要挑選顏色太過鮮紅的肉品；蔬菜水果以選購當季、有產銷履歷或認證標章的產品為主。
4.觀色聞味：觀色-勿選購顏色過於鮮豔或太白的產品，例如，乾金針、蝦米、魚翅等，可能含有過多添加物；聞味-聞聞看是否發酸、發臭，若有漂白水的刺鼻味，可能添加漂白劑等化學物質。
5.適量購買：適量採購勿大量囤積，並分裝密封，妥善保存，以確保食材新鮮安全。
除了謹記以上五點採買原則，炎炎夏日也要注意食材保鮮和細菌滋生的問題。最後附上聯安營養師五大保存/食用叮嚀，不讓腸胃炎有機會來搞鬼！
1.快吃完：拜完後，最好當餐就食用完畢
2.腐要丟：夏天高溫，食物易腐敗，若有腐敗食物最好儘快丟棄
3.要保鮮：供品買回家建議先冷藏/冷凍保鮮，要拜拜時再取出
4.要加熱：食用前要充分加熱再吃
5.要衛生：烹調工具要分開；勤洗手
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