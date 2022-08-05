喉嚨痛怎減緩？可吃冰淇淋？醫指１前提可以，４種情況盡早檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉承信醫師表示，喉嚨痛確實是可以吃冰淇淋的，且有所幫助，尤其是喉嚨痛常會難以進食，冰淇淋還可以帶來熱量避免能量缺乏，不過最大的一個前提是「只有喉嚨痛」，也建議成份越單純越好，例如香草、牛奶口味，且沒有顆粒或其他內容物的為佳。
醫師解釋，冰淇淋之所以有助減緩喉嚨痛，關鍵在油脂有助於潤滑，像是為喉嚨簡單的塗上一層乳液，冰敷也有助於減緩當前的發炎反應，進而降低疼痛感，因此若只是單純的喉嚨痛、沒有出現其他症狀是可以用吃冰淇淋的方式進行改善的。
但是，若有其他像是發燒、嘔吐、暈眩、流鼻水等各種症狀，或是吃了更嚴重，就不宜以此方式進行，因為冰淇淋只在消炎，並無法治療根本的原因，而若原因不明又繼續吃則可能使問題更嚴重，像是胃食道逆流就不宜再多吃甜食。而吃冰淇淋後喉嚨痛得更嚴重，問題也未必是冰淇淋，而是當前的原因並沒有被妥善處理。
喉痛原因、止痛方法百百種，醫教把握１關鍵：無刺激性！
劉承信醫師說明，民眾喉嚨痛時往往第一個想到的就是感冒了，不過其實原因非常廣泛，除了流感病毒、新冠病毒等呼吸道感染，過敏、鼻竇炎等體質或身體結構影響也可能引起。而飲食中吞進細小的食物，如細碎骨頭、魚刺等也可能在沒發現的情況下，使得喉嚨受傷出現疼痛。長期以口呼吸、或是天氣乾冷使得黏膜乾燥也會形成。其他和呼吸道無關的也包括扁條腺發炎、胃食道逆流等，也可能和頭頸癌、食道癌、咽喉癌等有關。上述這些也僅是部分例子，各個因素也可能更進一步使得喉嚨發炎。
由於原因非常多，劉承信醫師建議，喉嚨痛時最安全的作法還是喝溫水，冰水道理如前述的冰淇淋有助降發炎，但熱水、鹽水等據稱可以殺菌的方式就不建議，辣椒、汽水等等刺激性食物更應避免，這些方式都很有可能對患部造成刺激，使得發炎更嚴重。而直接喝熱甚至燙的水，除了可能加劇發炎，還可能增加食道癌等癌症的機率。
若真要嘗試其他方法，建議把握一個關鍵，就是「無刺激性」。例如前述的溫水、冰淇淋等，小護士塗抹在患部外側（非伸進喉嚨）也具有消炎止痛的效果，適當的服用止痛藥也是個簡單且安全的方法。而若是嘗試後未改善、或更嚴重自然還是得就醫。
喉嚨痛也和癌症有關？醫籲４種情況盡早檢查。
由於喉嚨痛也可能和癌症有關，雖然機率不高，一般還是多以感染為主，但也還是不可大意，劉承信醫師提醒，若是喉嚨痛持續兩周都未見好轉，就建議盡早檢查別再觀察，因為若為一般感染，通常在一周左右就會逐漸康復，到了兩周恐怕是有較嚴重的問題需要釐清，也包括癌症。其他像是不明體重減輕，或是時常頭暈、暈眩、無力、疲倦等，以及出現聲音沙啞等異常症狀，都應提高警覺盡早就醫。
劉承信醫師呼籲，民眾遇到喉嚨痛等日常小麻煩，總會先觀察並嘗試自行處理，不過往往會越弄越糟，建議還是先經由醫師檢查為佳，若要自行處理也應以「安全牌」進行，對於喉嚨痛如前述提到的無刺激性方式，並持續觀察症狀，必要時盡早前往檢查，以利保障身體健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。