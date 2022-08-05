慢性病早期多無感！　「這年紀」起6大健檢免錢

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依據衛生福利部國民健康署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有血壓、血糖、血脂異常者分別有40.9萬人（21%）、17.5萬人（9%）、48.2萬人（24.7%），且隨著年齡增加而人數上升。
慢性病早期症狀不明顯 成人健檢40起 3年1次
天主教輔仁大學附設醫院許書華醫師表示，慢性病早期通常是無症狀或症狀不明顯的，呼籲年滿40至64歲市民可運用國民健康署提供之3年一次成人預防保健服務，有效對國人常見6項健康問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重）進行評估，同時提供多項健康諮詢；另外年滿45歲至79歲民眾或40至79歲原住民，亦可同時接受終身1次的B、C型肝炎篩檢，不要忽略自身的健康權益。
慢性病防治系列活動 參與抽好禮
為提升慢性病健康識能及鼓勵民眾養成定期檢查習慣，臺北市政府衛生局自111年8月1日起推動慢性病防治系列活動，活動期間完成成人健康檢查或B、C型肝炎篩檢，或糖尿病定期檢查（尿液微量白蛋白檢查、眼底檢查或新加入共同照護網），並至網站登錄即有機會抽中好禮，獎項超過390個，總價值超過新臺幣30萬元，歡迎市民互揪朋友做健檢，一起登錄中大獎！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54671
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