腎細胞癌確診多是晚期？治療困境有哪些新突破？

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腎細胞癌確診大多晚期？早期治療成效不佳、存活低？
腎細胞癌在台灣一年有超過1400多人罹患，其中部分患者因為發現時已是晚期，必須接受藥物治療。不過，早期晚期腎細胞癌因為沒有良好治療對策、存活相當有限！台中榮民總醫院泌尿外科楊晨洸醫師表示，一旦確診晚期腎細胞癌時，容易轉移的器官有肺部、骨頭、肝臟等，以致病人就醫時，已經相當痛苦，尤其在早年沒有太多好的治療對策，以干擾素來說，只有對少數肺部轉移病人有效，且副作用大，大多需要住進加護病房。直到2006年後開始有標靶藥物問世，才開始大幅改善疾病控制率。
腎細胞癌分類大不同？如何制定治療策略？
晚期腎細胞癌可分為低、中、高風險，在國際IMDC統計中，低風險存活率約為42個月；中風險最高則是22個月；高風險相對低，落在8.2個月左右。楊晨洸醫師說明，腎細胞癌依據細胞型態不同，可分為亮細胞及非亮細胞，約75%是亮細胞、25%是非亮細胞。雖然現在治療大多是以亮細胞的腎細胞癌為主，不過在健保開放給付新一代標靶藥物後，也是非亮細胞治療首選、為第一線使用。
現在也有開放第三線治療，可以申請免疫治療，尤其是針對亮細胞中度跟高風險族群，相對第一代標靶治療，治療存活期、有效率都大大延長！近年還有免疫合併標靶，腫瘤反應率甚至更高，當中PD Rate（疾病惡化比率）在第一線治療時，都小於6%，表示有9成多病人可以得到良好疾病控制。
適當藥物組合突破困境！腎細胞癌治癒可能性提高
楊醫師曾收治一名男性患者，在結婚前診斷第四期腎細胞癌、且靜脈瘤栓跑到接近心臟的位置，相當危險，透過手術接續第一代標靶治療後，因為他的腎細胞癌屬於非亮細胞，導致肝臟出現轉移，開始變得虛弱、腹水、會喘，甚至就診時已經需要坐輪椅。後來使用第二線新式標靶藥後，雖然是非亮細胞，但在第八週可明顯發現腹水消失，肝臟轉移的腫瘤也縮小二分之一以上，成效相當好。
楊晨洸醫師表示，目前晚期腎細胞癌（轉移性）治療，會以低、中、高風險做區分，低風險裡面，選擇第一代標靶當治療選項，存活率中位數可以到達四十二個月，如果是轉移數量較少，可以選擇做免疫治療加上標靶，有機會會得到腫瘤完全消失的機會。中、高風險族群也不用太過擔心，再與醫師討論適當藥物治療組合，都有機會達到疾病治癒的可能性，不僅存活拉長、生活品質變好，對年輕族群重回工作崗位也相當重要！
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