69%的孩童溺水事件，都不是在水裡發生的！　醫：父母需警惕「乾性溺水」

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溺水，其實是一個過程。根據外媒USA Today的報導，通常人們都將「溺水」和「死亡」聯想在一起，但是溺水並不會立即導致死亡，世衛將溺水定義為一種由於浸濕、或浸泡在液體中而導致呼吸困難的過程。
在溺水這個過程中，水首先會被吸入後口咽部，（posterior oropharynx ），即喉嚨，接著往下流到喉部（larynx），即聲帶，這時喉部會引發痙攣和咳嗽，防止水進一步沿氣管進入肺部。到此階段，若孩子離開了水就沒事，但是如果依舊長時間浸泡在水裡，可能在換氣、吸氣的時候使水進入肺部，才會導致溺水。
曾有一位母親在部落格上分享了她的故事：她的兒子在她不注意的時候，被海浪打翻在地，幾分鐘後，他們回家時她發現兒子開始變得煩躁、神智不清，於是把他帶到急診室——X-Ray顯示肺部有液體，這就是典型的「乾性溺水」，醫生將他診斷為「繼發性溺水（ secondary drowning）」。
這種「不在水裡而溺水」的緊急狀況，除了「乾性溺水」，又被稱作「繼發性溺水」，術語各不同。專家指出媒體不應該大肆宣傳這種帶有誤導性的術語，讓人困惑，還分散了父母的注意力，家長更應該關注孩子的癥狀，而非術語。
2002年，世衛對溺水進行了以下幾種分類：無受傷溺水（Drowning without injury）、受傷溺水（Drowning with injury）、致命溺水（Fatal drowning）。
上述母親的部落格，屬於「無受傷溺水」的情況，小男孩肺部進了海水，影響呼吸，幸虧及時得到治療，現已康復。然而，另一個案例——一個四歲的小男孩就沒有那麼幸運，他在德克薩斯州的堤壩上玩水，一週後死亡。
小男孩最初的癥狀類似於胃病，有嘔吐和腹瀉，一周後他突然呼吸停止，醫生發現他的心臟和肺部周圍有液體，診斷為「乾性溺水」。這則新聞發佈後引起很大的轟動，然而實際上屍檢證實小男孩是死於病毒性心肌炎——與溺水無關，純粹是被媒體所誤導，人們都將注意力集中在小男孩離水後、在乾地上溺水的奇異情況。
世界溺水大會警惕地指出，比起術語，家長必須關注孩子的癥狀。若孩子短時間內吸入少量的水，事發的4～6小時內應密切監測，溺水的跡象通常會在事發的前1～2小時出現，癥狀包括：
- 呼吸困難或說話困難
- 煩躁或異常的行為
- 不停咳嗽
- 胸部疼痛
- 過度嗜睡
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