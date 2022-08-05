打造精準治療網　資料庫助攻癌症治療

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國衛院梁賡義院長表示，國衛院近年積極與衛福部共同打造「精準醫療生態系」，此精準醫療示範計畫是唯一結合基因檢測及接續治療藥物給晚期初診斷病人的計畫，給予晚期癌友最強助攻。
擔任NBCT中央辦公室主任的國衛院司徒惠康副院長進一步表示，「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」將提供六大晚期癌症（非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌）病友全方位癌症基因檢測。參與計畫的病友，除了可獲得由醫師及醫療團隊量身打造的個人化治療計畫，依基因檢測結果精準用藥，還有機會依基因檢測結果，提供之癌症標靶藥物機會。
計畫病友開始用藥 把握如此珍貴機會
加入示範計畫的台中榮民總醫院胸腔內科楊宗穎主任分享，只要有符合收案條件的病友，都會積極幫病友申請參加，能減輕病患的經濟負擔，呼籲病患把握此資源。近期更有一名病友經過檢測後，發現所需的治療藥物，剛好幸運地接受計畫內藥品治療，節省了一年數十萬元的負擔。
癌症希望基金會嚴必文副執行長表示，近年來癌症新藥在台灣給付速度緩慢，高價的新藥更是讓一般家庭難以自費負擔，鼓勵病友與醫師商討，把握這個可以接觸到新藥的珍貴機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54668
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