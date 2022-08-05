肌肉酸痛、指甲容易裂？身體出現這「四大跡象」，很可能是缺乏蛋白質！

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蛋白質能提供飽腹感，比起脂肪和碳水化合物，身體需要消耗更多能量來消耗蛋白質，因此如果想要鍛鍊身體，蛋白質能夠在減少脂肪的同時維持肌肉量，還能更好地從鍛鍊中恢復元氣。
芮恩指出，如果你的身體出現以下四個癥狀，可能就是沒有攝入足夠的蛋白質：
1. 肌肉流失我們的肌肉質量通常在40歲之後就會慢慢流失（也被稱為肌少癥），因此保持足夠的蛋白質更為重要。這也是為什麼老人需要攝取更多的蛋白質，專家建議老年人每天按照體重，每公斤需至少攝入1.2～2克的蛋白質。
素食者或減肥者也需要注意，蛋白質減少，可能會導致肌肉和脂肪一起流失的風險，因此需要確保每一餐都有足夠的蛋白質。
2. 皮膚、頭髮、指甲脆弱飲食中缺乏蛋白質會導致頭髮、頭髮變脆，皮膚失去彈性，「蛋白質（如角蛋白）對於細胞構建身體器官是至關重要的！」芮恩指出，最新研究也表明蛋白質有助於維持皮膚強韌。
3.食慾增加如果你總是感到餓，有可能是因為吃不夠，或者飲食中的蛋白質不夠。與碳水化合物和脂肪相比，蛋白質更具飽腹感，缺乏蛋白質，飯後可能會餓得很快。
4. 運動恢復不佳如果你運動後，身體需要很長的時間來修復，可能就是缺乏蛋白質。
「蛋白質對於身體修復與生長是很關鍵的，特別是做完力量訓練以後，肌肉急需恢復，蛋白質不足也會影響下次訓練的效果。」芮恩說明，恢復不佳的癥狀可能是肌肉酸痛或疲勞，不過，並不一定要在運動後才攝入蛋白質，一天當中定期攝入足夠的份量就可以了。
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