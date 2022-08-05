本土+21577　指揮中心：本土疫情下降速度「漸漸慢了」

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- 嘉義市267例
- 臺東縣227例
- 金門縣144例
- 澎湖縣135例
- 連江縣10例
今新增5例兒童MIS-C重症，年齡分布從1歲至9歲
第一位：1歲女童7/2確診新冠，7/29出現發燒等疑似MIS-C症狀，8/2送往急診，經過檢查發現結膜炎、草莓舌，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白的藥物治療，目前仍在住院中，但病況有改善。
第二位：3歲女童有過敏性鼻炎的慢性病史，6/19確診新冠肺炎，7/30陸續開始有發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，急診之後，檢查有冠狀動脈擴大、發炎指數升高，診斷MIS-C住院，目前仍在一般病房住院中。
第三位：5歲男童，7/4確診新冠肺炎，7/30出現發燒、皮疹等症狀，8/2送往急診，出現比較嚴重的相關症狀，包括血壓偏低，8/3出現休克，隨即轉入加護病房使用免疫球蛋白和升壓劑治療後，病況目前穩定。
第四位：7歲女童，曾經在5/28接種過一劑BNT疫苗，6/8確診，7/13開始有發燒、頸部淋巴結腫大，7/15送往急診住院，出現全身皮疹，心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大的情形，給予免疫球蛋白等藥物治療之後，已經病況好轉，於7/20出院。
第五位：9歲女童，5/23確診新冠，7/29陸續有發燒、腹痛、腹瀉等症狀，8/2就醫，檢查一開始懷疑腸胃炎有脫水情形而住院，不過住院之後，因臉部跟軀幹出現紅腫，懷疑是MIS-C，經過治療後，目前病況有改善，仍在一般病房住院持續觀察。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54726
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