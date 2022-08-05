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本土+21577　指揮中心：本土疫情下降速度「漸漸慢了」

本土+21577　指揮中心：本土疫情下降速度「漸漸慢了」
本土+21577　指揮中心：本土疫情下降速度「漸漸慢了」

健康醫療網

2022-08-05 16:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增21,869例COVID-19確定病例，分別為21,577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，「目前國內本土病例維持下降的趨勢，但下降的速度現在開始漸漸慢下來了。」

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各縣市個案分布

  • 新北市4,007例
  • 臺中市2,623例
  • 臺北市2,351例
  • 桃園市2,280例
  • 高雄市2,034例
  • 臺南市1,683例
  • 彰化縣990例
  • 苗栗縣615例
  • 新竹縣605例
  • 屏東縣584例
  • 雲林縣545例
  • 新竹市509例
  • 宜蘭縣484例
  • 花蓮縣416例
  • 南投縣377例
  • 嘉義縣361例
  • 基隆市330例
  • 嘉義市267例
  • 臺東縣227例
  • 金門縣144例
  • 澎湖縣135例
  • 連江縣10例
指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕個案為2名40多歲男性，分別接種三劑與一劑疫苗，也都有慢性病史，包括心血管疾病、神經系統疾病病史，染疫後都有共病，包含心肌梗塞，或是同時合併感染性心內膜炎，住院後不幸因本身染疫以及肺炎，還有一些共病的關係而過世。

今新增5例兒童MIS-C重症，年齡分布從1歲至9歲

第一位：1歲女童7/2確診新冠，7/29出現發燒等疑似MIS-C症狀，8/2送往急診，經過檢查發現結膜炎、草莓舌，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白的藥物治療，目前仍在住院中，但病況有改善。

第二位：3歲女童有過敏性鼻炎的慢性病史，6/19確診新冠肺炎，7/30陸續開始有發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，急診之後，檢查有冠狀動脈擴大、發炎指數升高，診斷MIS-C住院，目前仍在一般病房住院中。

第三位：5歲男童，7/4確診新冠肺炎，7/30出現發燒、皮疹等症狀，8/2送往急診，出現比較嚴重的相關症狀，包括血壓偏低，8/3出現休克，隨即轉入加護病房使用免疫球蛋白和升壓劑治療後，病況目前穩定。

第四位：7歲女童，曾經在5/28接種過一劑BNT疫苗，6/8確診，7/13開始有發燒、頸部淋巴結腫大，7/15送往急診住院，出現全身皮疹，心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大的情形，給予免疫球蛋白等藥物治療之後，已經病況好轉，於7/20出院。

第五位：9歲女童，5/23確診新冠，7/29陸續有發燒、腹痛、腹瀉等症狀，8/2就醫，檢查一開始懷疑腸胃炎有脫水情形而住院，不過住院之後，因臉部跟軀幹出現紅腫，懷疑是MIS-C，經過治療後，目前病況有改善，仍在一般病房住院持續觀察。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54726

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