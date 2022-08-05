「特定疾病配方食品」不具療效　食藥署：一般人多吃無益

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食藥署強調，特定疾病配方食品是提供給較敏感的族群食用，衛生福利部已建立多重把關機制加強管理，藉由上市前查驗登記審查許可制度、輸入時邊境查驗、市售產品監測及強制業者自主管理等措施，以確保產品符合病人營養需求及食品安全衛生管理法相關規定。
此外，法規更明定此類特定配方食品，應在外包裝標示「適用對象」、「使用方法及用量」、「本品屬特定疾病配方食品，須經過醫師或營養師指導食用。」及「多食對改善此類疾病並無幫助」或等同意義詞句。
非藥品且對治療無效 一般人不適用
要留意的是，特定疾病配方食品不是藥品，對於疾病並不會有治療效果，也不適合一般人食用，須經專業評估，將其他食品和所吃的藥品一起併入評估後食用。民眾若想查詢經衛福部核准的特定疾病配方食品，可到相關網站查詢 （衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者專區/整合查詢服務/食品/核可資料查詢/特定疾病配方食品）。
務必諮詢醫師或營養師 選用合適產品
食藥署也提醒，對於必須以特定疾病配方食品補充所需營養的病人，一定要先諮詢醫師或營養師，並針對自身狀況，選用合適的特定疾病配方食品，並詳閱產品標示說明，正確使用產品，才能得到最佳的營養支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54653
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