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「特定疾病配方食品」不具療效　食藥署：一般人多吃無益

「特定疾病配方食品」不具療效　食藥署：一般人多吃無益
「特定疾病配方食品」不具療效　食藥署：一般人多吃無益

健康醫療網

2022-08-05 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你聽過「特定疾病配方食品」嗎？這是當病人因生理功能失調，導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取時，可做為病人唯一營養來源或部分營養補充的配方食品，例如糖尿病、癌症及腎臟病人等適用的配方食品。

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敏感族群食用　依醫師、營養師評估建議

食藥署強調，特定疾病配方食品是提供給較敏感的族群食用，衛生福利部已建立多重把關機制加強管理，藉由上市前查驗登記審查許可制度、輸入時邊境查驗、市售產品監測及強制業者自主管理等措施，以確保產品符合病人營養需求及食品安全衛生管理法相關規定。

此外，法規更明定此類特定配方食品，應在外包裝標示「適用對象」、「使用方法及用量」、「本品屬特定疾病配方食品，須經過醫師或營養師指導食用。」及「多食對改善此類疾病並無幫助」或等同意義詞句。

非藥品且對治療無效　一般人不適用

要留意的是，特定疾病配方食品不是藥品，對於疾病並不會有治療效果，也不適合一般人食用，須經專業評估，將其他食品和所吃的藥品一起併入評估後食用。民眾若想查詢經衛福部核准的特定疾病配方食品，可到相關網站查詢 （衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者專區/整合查詢服務/食品/核可資料查詢/特定疾病配方食品）。

務必諮詢醫師或營養師　選用合適產品

食藥署也提醒，對於必須以特定疾病配方食品補充所需營養的病人，一定要先諮詢醫師或營養師，並針對自身狀況，選用合適的特定疾病配方食品，並詳閱產品標示說明，正確使用產品，才能得到最佳的營養支持。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54653

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