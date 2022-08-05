陳子鴻揪荒山亮組團！入行35年首發單曲　自嘲：任性阿北

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談起〈來來去去〉這首歌的創作靈感，陳子鴻透露是今年農曆正月初一在家看新聞有感而發當場寫下來的，他回憶說：「當時我在家一邊彈著吉他，一邊看新聞報導過年返鄉搭火車的人潮，看著人群來來去去，突然有個感覺，這世界上所有的人事物，不也都是來來去去嗎？於是隨性的寫下這首有點藍調風味的台語歌曲。這首歌以「火車」為題比喻人生旅途也是有人上車、有人下車，歌詞述說著「有人越頭做伊去，有人繼續逗陣，身邊的朋友嘛來來去去，祝福恁前途光明」，陳子鴻的人生歷練讓他感受到身邊朋友來來去去，每個人都是忙忙碌碌，合得來就會繼續走下去，不合拍的當下過了就算了，不必相送，就是祝福。
陳子鴻今年接下「1500聲量音創學院」台北分校校長職務，秉持著音樂傳承的使命，忙到幾乎沒有休假日，但心裡惦記著這首歌已經錄好音，應該要整理一下正式發行，於是找了導演在「1500」的展演空間，拍攝兩人再度合體演唱的畫面，加上當時「喜歡音樂節」的現場演出，穿插導演外拍火車站流動人潮的紀實，剪輯成「鴻亮兄弟」第一首作品實境版MV。
他自嘲歌詞是一個任性阿北的心聲，搭配隨性藍調的旋律，朗朗上口。陳子鴻從小學古典吉他到後來的民謠吉他、搖滾吉他、重金屬電子吉他，至今一直喜歡玩團的感覺，他說：「藍調的特性就是每一次唱都隨著當下的心情唱出來，所以現場和錄音室唱出來的感覺也都不一樣」；值得一提的是陳子鴻入行35年來，不曾想過要當藝人，也很少有機會聽到他發聲的作品，〈來來去去〉的問世更顯得彌足珍貴，會不會有下一首？他笑答「連我自己也不知道」，隨心所欲地做自己喜歡的音樂才是他目前最快樂的事。