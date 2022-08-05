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陳子鴻揪荒山亮組團！入行35年首發單曲　自嘲：任性阿北

▲金牌製作人陳子鴻和金曲歌王荒山亮組團，聯手發行單曲〈來來去去〉。（圖／喜歡音樂提供）
▲金牌製作人陳子鴻和金曲歌王荒山亮組團，聯手發行單曲〈來來去去〉。（圖／喜歡音樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-05 21:15:34

由金牌製作人陳子鴻和金曲歌王荒山亮組成的「鴻亮兄弟」，推出成團後的第一首單曲〈來來去去〉，這首新歌3月在「喜歡音樂節」現場首唱，引起不少粉絲期待，演唱時兩人也默契十足，陳子鴻刷著吉他、荒山亮吹著口琴，玩起音樂來兩人活像個音樂大頑童，讓現場觀眾留下深刻印象，但隨著「喜歡音樂節」圓滿落幕，歌迷似乎無緣再聽到這首歌，如今好消息傳來，經過5個月等待，陳子鴻宣布〈來來去去〉單曲正式發行，歌迷終於再有機會看到「鴻亮兄弟」合體獻唱的迷人丰采！

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▲陳子鴻和荒山亮利用閒暇時間玩藍調音樂，自嘲是任性的阿北。（圖／喜歡音樂提供）
▲陳子鴻（左）和荒山亮利用閒暇時間玩藍調音樂，自嘲是任性的阿北。（圖／喜歡音樂提供）
陳子鴻和荒山亮相識10幾年，之前不曾有機會合作，直到一起擔任歌唱比賽節目評審才有機會多聊，陳子鴻談起兩人組團的機緣時說：「我們是在休息時聊起音樂才發現彼此都喜歡藍調，個性上也很合，亮哥是很隨和的人，有一次我找他來幫我的團客串主唱，開始了我們的合作，後來在一個演唱會後台等待上台時，臨時起意組成了團體」，由於兩人對於藍調音樂都情有獨鍾，經常在一些小場地表演藍調，因此決定在工作忙碌之餘，創作一些不為市場而做，自己真心喜歡的藍調音樂。

談起〈來來去去〉這首歌的創作靈感，陳子鴻透露是今年農曆正月初一在家看新聞有感而發當場寫下來的，他回憶說：「當時我在家一邊彈著吉他，一邊看新聞報導過年返鄉搭火車的人潮，看著人群來來去去，突然有個感覺，這世界上所有的人事物，不也都是來來去去嗎？於是隨性的寫下這首有點藍調風味的台語歌曲。這首歌以「火車」為題比喻人生旅途也是有人上車、有人下車，歌詞述說著「有人越頭做伊去，有人繼續逗陣，身邊的朋友嘛來來去去，祝福恁前途光明」，陳子鴻的人生歷練讓他感受到身邊朋友來來去去，每個人都是忙忙碌碌，合得來就會繼續走下去，不合拍的當下過了就算了，不必相送，就是祝福。

▲陳子鴻和荒山亮首發單曲〈來來去去〉，以車站為題，隱喻人生起起落落。（圖／喜歡音樂提供）
▲陳子鴻和荒山亮首發單曲〈來來去去〉，以車站為題，隱喻人生起起落落。（圖／喜歡音樂提供）
陳子鴻今年接下「1500聲量音創學院」台北分校校長職務，秉持著音樂傳承的使命，忙到幾乎沒有休假日，但心裡惦記著這首歌已經錄好音，應該要整理一下正式發行，於是找了導演在「1500」的展演空間，拍攝兩人再度合體演唱的畫面，加上當時「喜歡音樂節」的現場演出，穿插導演外拍火車站流動人潮的紀實，剪輯成「鴻亮兄弟」第一首作品實境版MV。

他自嘲歌詞是一個任性阿北的心聲，搭配隨性藍調的旋律，朗朗上口。陳子鴻從小學古典吉他到後來的民謠吉他、搖滾吉他、重金屬電子吉他，至今一直喜歡玩團的感覺，他說：「藍調的特性就是每一次唱都隨著當下的心情唱出來，所以現場和錄音室唱出來的感覺也都不一樣」；值得一提的是陳子鴻入行35年來，不曾想過要當藝人，也很少有機會聽到他發聲的作品，〈來來去去〉的問世更顯得彌足珍貴，會不會有下一首？他笑答「連我自己也不知道」，隨心所欲地做自己喜歡的音樂才是他目前最快樂的事。

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