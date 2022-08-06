太害怕「他人想法」？　緩解恐懼和焦慮的自救指南

我是廣告 請繼續往下閱讀
有多少次我們浪費了寶貴的時間去擔心別人對我們的看法？無論是關於我們穿著的服裝還是選擇的職業，我們開的車還是居住的社區，當我們的選擇都是根據朋友、鄰居，甚至完全陌生的人的想法時，我們通常就會習慣屈就於沒那麼滿意的事物，屈就於別人的選擇。
這樣一來，關於我們應該做什麼、應該如何過生活，我們很可能會變成無止境的資訊收集者，開始對自己說的話進行大量的編輯和檢查，只提供「安全的」意見，那些確定會被大家接受的意見。由於害怕被批評和嘲笑，我們可能會不敢提出最好的想法，放棄自己十分重要的特質，只是為了迎合當前的流行觀點或趨勢。
當我們太過擔心別人的想法時，就會變成這樣：
- 隱藏自己真實的想法和感受，不說出自己的意見和喜好。
- 為了適應社會，我們改變了自己個性的許多方面，最後表現得像個社交變色龍。
- 我們變成了專業的建議收集者，不斷為自己的生活選擇尋求肯定，不管這些選擇有多微不足道。
- 我們不再分享關於自己的消息，不只負面的事情，甚至連正面的消息都要隱藏。
- 為了避免被評判、批評或拒絕，因此我們採取完美主義的態度。
- 我們經常事後懷疑自己做的決定，並反覆重現別人對我們的看法。
- 為了避免負面的評價，我們會掩蓋自己所有獨特或與眾不同的地方。
- 我們隨波逐流，即使我們真的不想這麼做。
- 我們因為無法說「不」或表達自己的偏好，而變得很不舒服，於是開始迴避某些人或某些情況。
看看下面的想法，這些內容聽起來是否很熟悉：
- 「我害怕批評，不希望因為自己的選擇而被嘲笑、批判或羞辱。」
- 「我想確保自己的選擇是『正確』或『對』的。」
- 「我太常在讓步，使得它已成為一種習慣。因此，即使被人問起，我也不會說出自己的偏好。」
- 「我不喜歡自己做選擇，所以經常依賴別人來指出正確的方向。」
- 「我不喜歡太過顯眼或被人認為是『與眾不同的』，所以傾向於堅持自己認為是『安全』的選擇。」
- 「我不信任自己的決策能力，所以讓群眾來引導我們的決定。」
- 「我不喜歡衝突，所以經常隨波逐流，事後才又後悔自己所做的決定。」
克服恐懼的建議
- 培養對自己需求的「自我同情」，並定期調整自己的需求。寫日記就是一個很好的方法。
- 放棄完美主義，選擇「夠好」就好了。這個選項能為你創造卓越的可能性，並為成功奠定了基礎。
- 在你的人際關係中，開始真誠地表達你對各種議題的真實意見與偏好。
- 先做一些內省，優先考慮自己的價值觀，然後尋找其他志同道合的人，藉此找到你的族群。
- 接受在某些方面「與眾不同」是沒問題的，這些差異可能會豐富和加深你的人際關係和生活品質。
- 學會說「不」，把周圍的人跟你選擇做的事情劃清界限。
- 承認你無論如何都不能控制別人的想法，但你絕對可以控制自己要做什麼，以及你決定如何過生活。
「害怕他人想法」背後的真相：事實上，其他人通常不會花那麼多時間在意你選擇做什麼以及如何過生活。
本文摘選自《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》，采實文化出版。
作者：海倫．奧德斯基（Helen Odessky），譯者：吳宜蓁
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54602
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw