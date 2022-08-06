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無私關懷助人為樂　奇美醫院招募志工

無私關懷助人為樂　奇美醫院招募志工
無私關懷助人為樂　奇美醫院招募志工

健康醫療網

2022-08-06 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】46年次的朱碧月女士擔任奇美醫學中心志工已近20年，曾任奇美醫中心志工隊隊長，現今在一樓大廳負責協助民眾輪椅借用的工作，她謙虛表示：在醫院服務的過程中，最大收穫就是對自我的肯定和了解如何去付出與關懷，在無私的幫助民眾時，民眾回饋的一聲「謝謝」，讓她深刻感受與體會付出也是一種收穫，可以增添生命中美好的篇章。藉由親身體驗及心路歷程的分享，期獲得更多的迴響。

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疫情影響醫院流程　志工堅守第一線崗

COVID-19（新冠肺炎）這疫情影響己經二年多了，這段時間的生活產生了不少改變，例如：勤洗手、戴口罩和保持社交距離，但有群穿著橘色背心的志工伙伴，他們依舊在他的崗位上奉獻一己之力，服務就醫的民眾，不論是協助民眾租借輪椅、引導諮詢、測量血壓、輸送病人作檢查或上病房住院等，這些工作都是這群橘色小英雄的任務之一，他們秉持著「助人為樂」的心，持續穿梭在醫院的各個角落。

助人為樂　滋養服務力量

不禁讓人想問，是什麼動力，可以讓志工堅持下去，他們會回答：「維持想幫人服務的初衷，堅持做對的事，自然會做的長久」，且更重要的是，在服務過程中的感動，也常是滋養伙伴持續服務的力量。其實當志工一點都不困難，只要您有心，都可以加入奇美志工隊。

奇美志工隊愛心　邀更多志願者加入

奇美醫學中心於111年8月01日至111年8月31日招募第42期志工，歡迎年滿20歲以上，己完成三劑COVID-19疫苗接種、國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣的民眾，逗陣來做志工，一起創造更多生命的感動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54645

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