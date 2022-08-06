無私關懷助人為樂　奇美醫院招募志工

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COVID-19（新冠肺炎）這疫情影響己經二年多了，這段時間的生活產生了不少改變，例如：勤洗手、戴口罩和保持社交距離，但有群穿著橘色背心的志工伙伴，他們依舊在他的崗位上奉獻一己之力，服務就醫的民眾，不論是協助民眾租借輪椅、引導諮詢、測量血壓、輸送病人作檢查或上病房住院等，這些工作都是這群橘色小英雄的任務之一，他們秉持著「助人為樂」的心，持續穿梭在醫院的各個角落。
助人為樂 滋養服務力量
不禁讓人想問，是什麼動力，可以讓志工堅持下去，他們會回答：「維持想幫人服務的初衷，堅持做對的事，自然會做的長久」，且更重要的是，在服務過程中的感動，也常是滋養伙伴持續服務的力量。其實當志工一點都不困難，只要您有心，都可以加入奇美志工隊。
奇美志工隊愛心 邀更多志願者加入
奇美醫學中心於111年8月01日至111年8月31日招募第42期志工，歡迎年滿20歲以上，己完成三劑COVID-19疫苗接種、國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣的民眾，逗陣來做志工，一起創造更多生命的感動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54645
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