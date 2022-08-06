急性後期照護團隊　到宅服務復健治療

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接受兩週「急性後期照護團隊」的細心照護，已從無法行走到利用輔具才能稍微可以走動。王婦人出院返家後發現，除了行動上吃力外，家中有樓層問題而造成困擾，經過院方與家屬協調後，需有居家照顧及專業服務各項需求，同意申請長照2.0復健介入。復健科物理治療師張愷玲指出，王媽媽原先兩腿無力，使用輔具狀況不如預期，更因無法上下樓梯，精神飽受折磨，一度失去信心想放棄。
在家人給予最大的支持與物理治療師細心的訓練下，從雙拐助行器訓練，進步到改使用四爪拐，加上王媽媽每日認真復健，經過3個月期間，現已從輪椅上自行站起，單手持四爪拐就能夠在家中移動，也可以幫忙家中簡單的日常生活需求，更可上下樓梯及外出就診。
居家復健幫忙 專業治療到府
張愷玲治療師表示，在家把握復健黃金期很重要，返家休養後，若因行動不便外出仍有居家復健的需求時，長期照護介入就是選擇之一，物理治療師到宅服務可依家中環境及個案病程給予相應對的復健計畫，除了在生理層面給予支持外也能帶給個案在心理層面的安全感，讓個案可以走出家門、回歸社區。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54647
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