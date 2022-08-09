特企／《糖果屋》穿越時空！從童話探索現代家庭生活

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歌劇院版的《糖果屋》邀請跨領域藝術家Ballboss導演，首度執導歌劇，Ballboss說，這是一齣闔家觀賞、沒有門檻的歌劇，但是原故事中爸媽因貧窮把小孩丟到森林裡去，好像是現在沒有辦法想像的，因此將時空背景從童話黑森林搬到現代家庭的生活領域，探討現代人窮什麼？缺乏什麼？
Ballboss說，「受社群媒體影響，我們經常執著於物質慾望與比較心理，忽略親人的互動。」因此他重新賦予《糖果屋》角色設定，期待透過劇中大人與小孩的角度，重新解釋「富有」與「貧窮」，也放大「親子大戰」議題，引領觀眾反思與家人之間的互動，「我們常不小心在言語中傷害了家人，忘了深埋在心中那份彼此深厚的愛。」
《糖果屋》由旅德次女高音石易巧、知名聲樂家鄭思筠、翁若珮及趙方豪等共組一家人，在歡快趣味的節奏中詮釋家人的互動、衝突與情感。石易巧說，這是她第三次參與《糖果屋》製作，對導演挖掘與探索角色的功力印象深刻；鄭思筠也說，兄妹互動的段落非常寫實，相信有兄妹的觀眾一定會很有感。趙方豪則說，《糖果屋》看似是一場趣味幽默的童話冒險，實則將家人間的情感描繪地非常溫暖。
「這次演出最大挑戰不是分飾兩角，而是把機車騎上舞台！」劇中同飾母親和女巫兩角色的翁若珮笑說，為了克服學生時代的「犁田」陰影，她抓緊時間找機會練車；女巫造型也將顛覆既定形象，搶眼的設計絕對驚豔四座。
導演Ballboss更發揮插畫專業，親自描繪劇中「伊森斯坦森林超市」場景，透過投影彷彿將繪本直接搬上舞台。充滿真實感的客廳擺設與道具、色彩鮮艷的「糖果屋」，全由資深設計群、歌劇院技術部與舞監助理們一手包辦製作，重要道具「吸塵器」更以3D列印製作，讓聲樂家們大感驚奇，真以為插電就可以用了！
節目介紹
2022夏日放／FUN時光—洪伯定克歌劇《糖果屋》
Hänsel und Gretel by Humperdinck
演出時間：8/12(五)19:30、8/13(六)14:30、8/14(日)14:30
演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n04YN6u7