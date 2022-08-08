郭彥均7歲女兒手寫英文卡片　內容曝光網笑翻

藝人郭彥均於2013年結婚，2015年6月迎來寶貝女兒的出生，今（8）日父親節郭彥均開心的在社群媒體上發文，分享自己收到7歲女兒的英文手寫卡片，內容讓他又哭又笑。卡片上女兒說完父親節快樂之後，還不忘許願，希望爸爸能給自己兩隻小貓當作禮物，讓郭彥均直呼笑翻了！





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▲郭彥均女兒在卡片上許願，表示想養兩隻小貓。（圖/翻攝自郭彥均臉書）



今（8）日適逢父親節，郭彥均在社群網站上曬出了一家三口的全家福，照片中一家人開心的一起切爸爸節蛋糕，臉上洋溢著幸福滿滿的笑容。郭彥均也將女兒寫給他的卡片一同分享出來，感性寫下：「可愛寶貝很開心可以當妳拔拔，謝謝妳給我這麼引以為傲的身份，還有謝謝妳那麼用心手作卡片給我，雖然字數不多，但也讓家裡到處都充滿了卡片！」





▲郭彥均在父親節收到了滿滿的卡片。（圖/翻攝自郭彥均臉書）

卡片中郭彥均7歲女兒用英文寫下：「I love you Dad（我愛你爸爸）」後，不忘向爸爸許願：「Please can I have a cute little 2 kitten?（拜託我可以養2隻可愛的小貓嗎？）」，可愛稚嫩的文字讓郭彥均看了笑翻直呼：「怎麼父親節快樂之後～要我給妳養貓咪當禮物勒！」此外，卡片一旁還畫上了三隻貓咪，女兒直率的表現也網友留言：「他可能以為只要有節日都可以要禮物吧哈哈 好可愛」。



