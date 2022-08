郭彥均7歲女兒手寫英文卡片　內容曝光網笑翻

藝人郭彥均於2013年結婚,2015年6月迎來寶貝女兒的出生,今(8)日父親節郭彥均開心的在社群媒體上發文,分享自己收到7歲女兒的英文手寫卡片,內容讓他又哭又笑。卡片上女兒說完父親節快樂之後,還不忘許願,希望爸爸能給自己兩隻小貓當作禮物,讓郭彥均直呼笑翻了!





▲郭彥均女兒在卡片上許願,表示想養兩隻小貓。(圖/翻攝自郭彥均臉書)



今(8)日適逢父親節,郭彥均在社群網站上曬出了一家三口的全家福,照片中一家人開心的一起切爸爸節蛋糕,臉上洋溢著幸福滿滿的笑容。郭彥均也將女兒寫給他的卡片一同分享出來,感性寫下:「可愛寶貝很開心可以當妳拔拔,謝謝妳給我這麼引以為傲的身份,還有謝謝妳那麼用心手作卡片給我,雖然字數不多,但也讓家裡到處都充滿了卡片!」





▲郭彥均在父親節收到了滿滿的卡片。(圖/翻攝自郭彥均臉書)

卡片中郭彥均7歲女兒用英文寫下:「I love you Dad(我愛你爸爸)」後,不忘向爸爸許願:「Please can I have a cute little 2 kitten?(拜託我可以養2隻可愛的小貓嗎?)」,可愛稚嫩的文字讓郭彥均看了笑翻直呼:「怎麼父親節快樂之後~要我給妳養貓咪當禮物勒!」此外,卡片一旁還畫上了三隻貓咪,女兒直率的表現也網友留言:「他可能以為只要有節日都可以要禮物吧哈哈 好可愛」。