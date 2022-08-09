特企／心理健康How to be？探討共商輔導教師生存之道

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在青年署Let’s Talk活動中，幾位現任心輔老師也走出校園、現身說法，透過自身的經驗，讓現場與會者更了解真實的困境。其中有一位心輔老師談到，在自己還是師培生的時候，就充分了解心輔老師的難處，但他還是義無反顧地選擇投入，因為希望藉由自己的付出，能夠種下希望的種子，防止更多學生走入黑暗人生。
經過兩階段的Let’s Talk深入討論，「路邊工作室」也聚焦出幾個可行的提案，包含像是訂定心輔老師的接案次數標準、督導制度法制化、提升一般教師的輔導知能等，而這些提案都將送進相關部會，在未來有機會成為政府施政的一環，讓Let’s Talk轉變為Let’s Act。對此，左孟平也給予青年好政高度肯定，期待今後會有更多議題能透過Let’s Talk發散出去，讓一般青年都能提出對政策的想法與建議。
「我們的公民素養是很高的，但大多數的人並不相信。」左孟平認為，教育對於社會的影響大約會在10年後發酵，也因此一個世代的養成真的很重要，攸關國家政府至少10年的發展。透過參與Let’s Talk審議討論，讓越來越多青年學會如何表達訴求，並且懂得尊重他人，這樣的民主素養將會持續擴大影響力，相信假以時日一定能讓審議民主變成更日常的素養。