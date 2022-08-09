三陰性乳癌別驚慌！免疫治療助攻，高風險早期也有機會治癒、不復發

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台灣每年新增1萬5000多名乳癌患者，其中10-15%屬於三陰性乳癌，因為治療選擇少，容易復發、轉移，以往被認為最難治療。不過，近年隨著醫藥進步，三陰性乳癌也有機會追求治癒、不復發。研究發現，高風險早期三陰性乳癌病友透過手術前導入先期性治療（免疫藥物＋化療組合），術後接續免疫輔助治療，能有效突破三陰性乳癌的治療困境！
專家詳解三陰性乳癌
台北榮民總醫院外科部主任曾令民醫師說明，乳癌依據癌細胞上特定接受體的表現，可細分為不同種類。這些受體分別為：
・第二型人類上皮生長受體（HER2）
・荷爾蒙類的動情素受體
・黃體素受體。
當腫瘤細胞上三種受體的表現都呈現陰性（沒有表現），即屬於三陰性乳癌。
高風險早期三陰性乳癌則是指：
・腫瘤介於1-2公分且合併淋巴腺轉移
・腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移
據研究顯示，此類族群治療後約有3成病友可能在五年內復發；有2成5可能有生命危險。
高風險早期三陰性乳癌治療新趨勢：術前化療搭配免疫藥物
目前三陰性乳癌採取的治療策略是將化學治療移至手術前，有機會先將腫瘤顯著縮小、減少手術範圍，並測試藥物有無療效。若手術切除後仍發現有癌細胞，也能提供主治醫師制定其他治療策略。
曾令民醫師強調，早期三陰性乳癌治療預後並不會比其他型別乳癌來得差。不過，高風險性早期三陰性乳癌患者因為復發風險較高，可考慮在術前使用免疫加化療，術後再接續免疫治療的輔助治療，有很高機會能改善治療成效，相較只給予傳統化療可提升15%-20%，能將腫瘤完全消除，也降低近40%的復發或死亡風險。達到病理完全緩解對三陰性乳癌患者來說非常重要，這意味著疾病的治癒，能繼續延長整體存活！
確診三陰性乳癌別氣餒！新型治療組合突破困境
雖然以往三陰性乳癌在接受治療仍可能在五年內面臨復發困境，但是隨著藥物治療問世，包含免疫藥物等，已經可以有效突破，甚至達到治癒目標。因此呼籲確診屬於三陰性乳癌的病友們，千萬不要放棄，也不要盲信網路報導而喪失早期治療的機會。
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