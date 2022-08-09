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特企／創造共好！電通永續之森新世代數位公民計畫啟動

▲電通集團全面加速前進永續傳播領域，希冀盼用透過傳播力、創意力與行動力引領更多人與品牌共同產生真實的行動，發揮影響力。（圖／品牌提供）
▲電通集團全面加速前進永續傳播領域，希冀盼用透過傳播力、創意力與行動力引領更多人與品牌共同產生真實的行動，發揮影響力。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-09 18:01:04

電通集團的社會影響力願景是：啟發人們開啟新的生活方式，透過深耕多元包容、環境永續與數位共好三大項目來實踐，在落實的過程中，有感於世界快速變動且科技發展日新月異，數位行銷能力躍升為未來世界必備的技能之一，為讓青年學梓在未來可以發揮他們原生數位公民的優勢，在進入職場前已弭平產學間的落差，電通全球在數位共好項目中推行「The Code」青年數位賦權計畫，目標在2030年前，扶植全球10萬青年成為被賦權的數位公民，啟動至今已在14個國家/市場中，觸及超過3萬民Z世代青年。電通台灣於今(2022)年響應全球作為，發起「電通永續之森 新世代數位公民計畫」，與5%design共同打造全台首個發展永續傳播的設計行動學院：The Code, Rise Up Taiwan。

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The Code, Rise Up Taiwan創建元年，電通將探討的議題設定為「剩食浪費」，期望從與生活最切身相關的永續議題，透過線上永續素養測驗到Rise Up工作坊以及The Code論壇，發揮電通集團的核心專業及傳播影響力，激發年輕人對剩食議題的關注，學習構思解方到提出可行方案，系統性地提升學生對永續創新的實踐能力。台灣目標在年底前影響超過1,000名的Z世代青年，實際帶領200名大學生參與工作坊與論壇，目前有4家知名品牌共同響應，落實用行動因應在後疫情世界中人才與雇主都必須積極增強的數位技能與職能，實踐企業永續的社會責任。

「電通永續之森　新世代數位公民計畫」規劃三部曲系列活動，分別為：

首部曲「電通永續之森線上素養測驗」即日起至2022年底，透過遊戲化的測驗設計，理解Z世代與台灣社為對於永續的議題的傾向與關注度。

二部曲「Rise Up工作坊」將於2022/8/10、2022/8/16、2022/8/23舉辦，與四大品牌共同協助青年學子探討剩食議題，提供數位行銷技能的協助後，提出創新解決方案

三部曲「The Code線上論壇」，電通集團將與四大品牌針對永續與剩食議題與提出趨勢觀點與深刻洞察。

電通集團全面加速前進永續傳播領域，希冀盼用透過傳播力、創意力與行動力引領更多人與品牌共同產生真實的行動，發揮影響力。

線上測驗網址https://dentsusocialimpact.isobar.com.tw/

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