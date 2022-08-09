水對身體到底有多重要？　專家揭多喝水的7大好處

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1）維持正常生理機能：水是身體代謝過程中的重要物質。不僅如此，水還具有調節體溫、改善運動表現、幫助身體排泄等功能。因此，水是身體不可或缺的基礎營養。
2）缺水頭腦大當機：當人體缺水1.3%-1.6%時，會開始出現注意力不集中及情緒起伏較大的狀態，更有可能會記憶力不佳、容易疲倦、焦慮等問題。
3）預防頭痛發生率：頭痛與缺少水分有關，補充足夠水分幫助把發炎物質代謝掉，可改善偏頭痛的問題，降低頭痛頻率。
4）改善便祕狀況：排便不順、便秘等相關問題常與水份攝取不足有關，水份可幫助腸道正常蠕動，柔軟糞便，使排便更順暢，降低便秘機率。
5）預防腎結石：足夠飲水可以幫助稀釋造成結石的物質，減少停留腎臟的機會，預防結石的發生。
6）緩解酒後宿醉不適：酒精代謝過程需要大量水份，容易有口渴、頭暈頭痛、噁心想吐、疲勞等問題，而補充水分不僅可以幫助宿醉症狀緩解，更可以幫助酒精排除與代謝。
7）協助體重控制、維持體態：補充水不僅可增飽足感，更可以調節身體的代謝率，而在脂肪代謝過程當中，水也是重要的營養之一。因此，水分在體重控制扮演著非常重要的角色。
王證瑋提醒，喝水固然重要，但正確的飲水方式也須特別注意，除了要喝足每日的飲水量（30c.c~45c.c乘以體重公斤，依照運動量、氣溫高低、流汗程度而定）外，他也建議水要分次喝，避免一次飲用過多水份而頻繁排尿，留不住水份，並強調要注意別飲用過量造成「水中毒」危機。
此外，王證瑋指出，習慣喝咖啡、茶類等飲品者，更需要補充額外水份，因為咖啡因的攝取會幫助利尿。最後，他提醒，經常待在冷氣房裡的民眾也別忘了補充水份，因為長期在冷氣房裡會造成皮膚散失水分量會增多，久而久之也會有脫水問題。
本文經王證瑋醫生 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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